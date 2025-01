Českí politici si schválili zvýšenie platov

Praha 17. januára (TASR) - Českí vrcholoví politici, sudcovia a štátni zástupcovia (prokurátori) budú mať tento rok o takmer sedem percent vyššie platy. V piatok to schválili poslanci. Kým opozícia návrh kritizovala a chcela presadiť zmrazenie platov, koalícia sa obhajovala rozhodnutím ústavného súdu. Zákon podľa nich schváliť musela, pretože inak by za tento rok neexistoval mechanizmus, ako stanovovať platy ani sudcom a prokurátorom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Plat dotknutým činiteľom vzrastie o 6,95 percenta, pôvodne to pritom malo byť takmer 14 percent. Proti tomu sa však zdvihla vlna kritiky. Plat prezidenta by sa mal po novej úprave zvýšiť o 23.800 korún na 365 tisíc mesačne (viac než 14.400 eur), premiérov nový plat by mal byť 293.900 korún (zhruba 11.600 eur) a plat radového poslanca by mal dosiahnuť 109.000 korún (približne 4300 eur).



Poslanci tiež schválili návrh ministra práce a sociálnych vecí Mariana Jurečku, aby sa medziročný rast platov politikov zastropoval na piatich percentách.



Za novelu hlasovalo 67 zo 127 prítomných poslancov vládnych strán, proti bolo 58 poslancov opozície. Celkom ich v snemovni sedí 200. Viacerí opoziční poslanci vrátane predsedu ANO Andreja Babiša či šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerovej sa na hlasovaní nezúčastnili, lebo boli na pohrebe zosnulého poslanca z hnutia ANO. Kritizovali, že sa o zmenách musí hlasovať v piatok, to však podľa českých médií spôsobilo hnutie SPD, ktoré stredajšiu schôdzu obštruovalo a hlasovanie sa tak muselo posunúť.



"Celá republika teraz videla aroganciu a papalášstvo vládnej koalície," citoval šéfa SPD Tomia Okamuru server Novinky.cz. Poslanci opozičných hnutí ANO a SPD chceli presadiť zmrazenie miezd politikov do roku 2029, to sa im však nepodarilo. Proti vládnemu návrhu hlasovali aj Piráti, ktorí zas chceli presadiť zníženie náhrad pre poslancov, ktorí dochádzajú na rokovanie do Prahy.



Schválený návrh reaguje na rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý vlani v máji s platnosťou od tohto roka zrušil zákonný koeficient, ktorý sa používal na vypočítanie platov politikov. Dôvodom bolo to, že vlani ich platy zostali v súvislosti s jednou úpravou v konsolidačnom balíčku v podstate na predvlaňajšej úrovni. To však ovplyvnilo aj mzdy sudcov, ktorým sa toto zmrazenie nepáčilo a Ústavný súd rozhodol v ich prospech.