Českí poľnohospodári chcú znova protestovať

Praha 4. marca (TASR) - Českí poľnohospodári plánujú vo štvrtok opäť protestovať. Do Prahy prídu so stovkami kusov techniky, mesto však nechcú zablokovať, ale plánujú iba pomalý prejazd. Akcia by mala byť zameraná na vládne budovy a plánujú na ňu prísť roľníci z celej krajiny. V pondelok to oznámil prezident Poľnohospodárskeho zväzu Martin Pýcha. TASR prevzala správu z portálu Novinky.cz.



Podľa Pýchu je vidno ochotu ministra pôdohospodárstva Mareka Výborného čiastočne vyhovieť protestujúcim, no snahu vyriešiť situáciu od ostatných koaličných strán podľa neho nebadať.



Výborný však s postupom poľnohospodárov nesúhlasí. Chápe ich právo na demonštrácie, avšak odmieta, že by bol ochotný rokovať pod tlakom protestov. "Nehrám žiadne hry, nemám eso v rukáve, ktoré by som vytiahol, keď budú jazdiť tri dni okolo sídla vlády alebo ministerstva pôdohospodárstva," povedal Výborný.



Podľa prezidenta Agrárnej komory Jana Doležala by sa ďalší protest mal konať 21. marca, keď sa bude o európskom poľnohospodárstve rokovať v Bruseli.



Roľníci požadujú podporiť zamestnanosť na vidieku, nekrátiť podporu pre životné podmienky zvierat a vrátiť zdanenie pôdy na úroveň pred vládnym konsolidačným balíčkom, prípadne nezdaňovať európske prevádzkové dotácie. Ďalšou požiadavkou je, aby vláda aktívne obhajovala záujmy českých poľnohospodárov v súvislosti s obchodnou dohodou s Ukrajinou. Piatou požiadavkou je maximálne možné zvýšenie mimoriadnej pomoci poľnohospodárom, ak to Európska komisia dovolí.



Výborný ešte v piatok vyhlásil, že vláda tento rok pridá peniaze na podporu životných podmienok v chovoch zvierat a nasledujúci rok podporí dvoma miliardami korún (78,8 miliónov eur) zamestnanosť na vidieku zľavami na sociálnom poistení u zamestnancov v poľnohospodárstve. Poľnohospodári však podľa Doležala chcú mať tieto prísľuby "čierne na bielom."



Minister podľa vlastných slov akceptoval väčšinu požiadaviek poľnohospodárov a je pripravený podporiť investičný program vo výške troch miliárd korún (114,3 miliónov eur).