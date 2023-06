Poslanci v ČR budú pokračovať v debate o obrannej dohode s USA

Praha 28. júna (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu v utorok nedokázala pre obštrukcie prerokovať dohodu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi (DCA). Tesne pred polnocou, teda po takmer desiatich hodinách schôdze, poslanci súhlasili s návrhom šéfa poslaneckého klubu ODS Mareka Bendu na prerušenie do stredajšieho popoludnia, píše server Novinky.cz.



Hoci sa schôdza začala v utorok o 14.00 h, k samotnej diskusii o obrannej zmluve sa poslanci dostali až krátko pred 22.00 h, teda po takmer ôsmich hodinách, počas ktorých sa zdĺhavo navrhovali zmeny programu schôdze. Napríklad predseda opozičného hnutia SPD Tomio Okamura strávil pri rečníckom pulte tri a pol hodiny.



Snemovňa schválila možnosť rokovania aj po polnoci. Avšak krátko pred polnocou vystúpil Marek Benda a navrhol prerokovanie bodu prerušiť do stredajšej 15. hodiny. Prerokovávať zmluvu v noci by podľa neho bolo "nedôstojné".



Zákonodarcovia jeho návrh následne podporili, čím došlo k ukončeniu utorňajšej schôdze a pokračovať v rozprave o danom bode sa bude v stredu popoludní, dodal server Novinky.cz



Dohodu za českú vládu podpísala v máji vo Washingtone ministerka obrany Jana Černochová. Ako zdôraznila, v prípade spáchania trestného činu budú môcť amerických vojakov podľa zmluvy súdiť v Česku podľa miestneho právneho poriadku. "To je posun oproti súčasnému stavu, kde jurisdikčná právomoc je jednoznačne na strane USA," dodala.