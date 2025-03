Českí poslanci napriek výhradám schválili zmluvu so Svätou stolicou

Praha 6. marca (TASR) - Českí poslanci vo štvrtok schválili zmluvu medzi Českom a Svätou stolicou, a to napriek výhradám k časti o spovednom tajomstve. Kritici dokumentu tvrdia, že by sa tým mohlo zhoršiť postavenie obetí sexuálneho zneužívania v cirkvi. Časť zákonodarcov si tiež myslí, že je zmluva protiústavná. Za prijatie dokumentu hlasovalo 92 zo 152 prítomných poslancov, deväť bolo proti, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Kritikom prekáža formulácia o spovednom tajomstve, ktoré sa bude po novom týkať aj pastoračných pracovníkov. Podľa odporcov by tak mohlo dochádzať k rozširovaniu okruhu osôb, na ktoré sa tajomstvo vzťahuje a cirkev by tak mohla obchádzať povinnosť nahlasovať trestné činy.



Minister spravodlivosti Pavel Blažek voči tomu argumentoval, že postavenie obetí sa nezhorší. "Zmluva neupravuje spovedné tajomstvo nad rámec súčasného českého právneho poriadku... nielenže zmluva postavenie obetí zneužívaných v cirkvi nezhoršuje, ale naopak, poskytuje základ na zlepšenie prístupu k nim," uviedol v pléne.



Návrh dohody schválila v októbri minulého roka vláda a v Prahe ju podpísali český premiér Petr Fiala a štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin. V januári ju schválili aj senátori. Časť z nich však mala k dokumentu výhrady a avizovala, že v prípade, ak v snemovni prejde, obrátia sa na Ústavný súd čo najskôr, aby mal prezident výsledok ešte predtým, než sa rozhodne dokument podpísať.



Tento postup Blažek kritizoval. Ústavný súd podľa neho nemá v priebehu schvaľovania dokumentu rozhodovať o tom, čo je správne. Napadnúť ho na Ústavnom súde bude podľa jeho slov možné až po schválení. S tým však nesúhlasili kritici z Pirátskej strany, podľa ktorých takýto postup možný je. Snemovňa však žiadosť o ústavný prieskum dokumentu v hlasovaní odmietla. Je teda možné, že návrh podajú senátori.



Česko je jednou z posledných európskych krajín, ktorá dohodou nemá upravené vzťahy so Svätou stolicou. Podobnú dohodu v roku 2002 schválila vláda vtedajšieho premiéra Miloša Zemana. Parlament ju však neratifikoval, pretože podľa neho bola nevýhodná a narúšala rovnoprávnosť cirkví.