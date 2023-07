Českí poslanci po 30 hodinách posunuli ozdravný balík do 2. čítania

Praha 14. júla (TASR) - Českí poslanci po viac než 27 hodinách rozpravy posunuli do druhého čítania takzvaný konsolidačný či ozdravný balík opatrení, ktorý zahŕňa zmeny 63 zákonov. Opozícia ho ostro kritizuje a tvrdí, že vláda Petra Fialu ním hromadne zvýši dane všetkým občanom ČR. Premiér opatrenia považuje za nutné, ale priznal, že je možné ich ešte upraviť. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Poslanci o konsolidačnom balíku rokovali od stredy, v pléne vystupovala najmä opozícia. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš kritizoval vládu za to, že v čase, keď chce presadiť mnohé škrty, sa rozhodla zaplatiť niekoľko miliónov korún, aby bolo Česko súčasťou michelinského sprievodcu reštaurácií. Štvrtkové vyhlásenie premiéra o tom, že za zníženie inflácie pod desať percent prispeli opatrenia jeho kabinetu, označil za klamstvo. "Obdivujem pána premiéra, že takto dokáže presvedčivo a suverénne klamať. V klamaní je možno majster sveta. Klobúk dole," povedal Babiš.



Kritikou nešetril ani predseda druhého opozičného hnutia SPD Tomio Okamura. "Sme svedkami toho, ako Fialova vláda predvádza aroganciu moci voči českým občanom," povedal Okamura. Rovnako ako hnutie ANO, ani SPD nesúhlasí s tým, že by išlo o "ozdravný" balíček, ako ho nazýva vládny kabinet. Podľa slov šéfa SPD je Fialova vláda najhoršia na svete medzi rozvinutými krajinami. "Po vás bude spálená krajina," dodal.



Balík opatrení v snemovni obhajoval okrem ministra financií aj premiér Fiala. Podľa neho je ozdravenie verejných financií pre prosperitu nevyhnutné. Premiér síce uznal, že opatrenia sú nepopulárne, sú však podľa neho vyvážené a žiadnu skupinu ľudí existenčne neohrozia. "Zaráža ma, že sa nájdu hlasy, ktoré by chceli sabotovať všetko, čo sa s katastrofálnym stavom českých financií dá urobiť," uviedol Fiala.



Balíček má v elektronickej podobe viac než 1300 strán a očakáva sa k nemu množstvo pozmeňovacích návrhov. Schôdza k druhému čítaniu bude podľa predsedníčky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej zrejme až v septembri.



Konsolidačný balíček je súborom noviel 63 zákonov najmä v daňovej oblasti. Schodok štátneho rozpočtu by sa podľa Fialovho kabinetu mal vďaka týmto zmenám v budúcom roku znížiť o 94 miliárd korún (približne štyri miliardy eur).



Peniaze do rozpočtu má priniesť napríklad opätovné zavedenie nemocenského poistenia pre zamestnancov, zvýšenie dane z príjmu firiem z 19 na 21 percent, úprava spotrebných daní a dane z hazardu či zníženie štátnej podpory stavebného sporenia. Zrušiť by sa malo aj množstvo daňových výnimiek, napríklad zľava na študenta či takzvané škôlkovné.