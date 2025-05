Českí poslanci schválili novelu trestného zákona

Praha 30. mája (TASR) - Českí poslanci v piatok schválili novelu trestného zákonníka, ktorá by podľa predkladateľov mala viesť k zníženiu počtu väzňov aj úsporám v rozpočte. Kladie dôraz na častejšie ukladanie alternatívnych trestov, zakazuje prácu s deťmi ľuďom, ktorí sa na nich dopustili násilia, či uvoľňuje pravidlá na pestovanie konopy pre vlastnú potrebu. Český minister spravodlivosti Pavel Blažek verí, že reforma odľahčí preťaženým väzniciam a zníži výdavky štátu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Poslanci k novele predložili desiatky pozmeňovacích návrhov, o ktorých v piatok hlasovali približne hodinu. Z prítomných 159 poslancov ich zákon ako celok podporilo 142, a to vrátane zástupcov opozičných Pirátov a hnutia ANO, proti bolo 16 poslancov z hnutia SPD. Blažek potrebu reformy trestného práva v minulosti zdôvodňoval tým, že trestanie v Česku je podľa neho nemoderné a zastaralé a ČR sa tak odkláňa od zvyšku EÚ.



Novela dáva prednosť alternatívnym trestom vrátane peňažitého. Ten by malo byť možné ukladať za akýkoľvek trestný čin, pričom v prípade závažných činov, pri ktorých bolo použité násilie, to však nemôže byť jediný trest.



Významné uvoľnenie prináša v oblasti pestovania konopy. Ak novela prejde Senátom a podpíše ju prezident, v Česku bude legálne pestovanie troch konopných rastlín a držanie 100 gramov konopy na vlastnú potrebu. Pestovanie štyroch až piatich rastlín bude priestupok a trestný čin to bude až nad tento počet. Podľa bývalého predsedu Pirátov Ivana Bartoša táto zmena vyrieši vysoké tresty, ktoré ľudia za malé množstvo rastliny dostávali.



Reforma obsahuje aj takzvaný detský certifikát. Osoby, ktoré sa dopustili závažných sexuálnych alebo iných násilných trestných činov na deťoch, by podľa schváleného návrhu mali mať storočný zápis v novej evidencii, ktorá im zabráni ďalej s deťmi pracovať. V prípade menej závažných činov by malo ísť o dvadsaťročný zápis. Ďalším sprísnením, ktoré novela prináša, je aj trestanie deepfake pornografie. Trestné by malo byť nielen jej vytvorenie, ale aj šírenie.



Opozícii sa nepodarilo presadiť zrušenie trestného činu neoprávnenej činnosti pre cudziu moc. Poslanci tiež odmietli opozičný návrh na zákaz uvádzania mien stíhaných osôb.



Novelou sa teraz budú zaoberať senátori. Účinná by mala byť od januára.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)