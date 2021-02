Českí poslanci schválili pandemický zákon

Praha 18. februára (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi prijala tzv. pandemický zákon. Ten umožní ministerstvu zdravotníctva rozhodovať o uzavretí obchodov či služieb, a to bez potreby núdzového stavu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



Po pandemickom zákone mesiace volajú zástupcovia opozície aj hajtmani. Vo štvrtok ráno sa premiér Andrej Babiš a vláda spoločne s väčšinou opozičných strán dohodli na konkrétnom znení navrhovaného zákona, ktorý nahradí núdzový stav. Ten by sa mal skončiť budúci piatok.



Snemovňa zákon schválila zrýchlene v stave legislatívnej núdze. Za hlasovalo 132 poslancov zo všetkých strán okrem tých z SPD. Proti boli aj nezávislí poslanci a komunisti, časť členov KSČM sa hlasovania zdržala.



Zákon umožní ministerstvu zdravotníctva či hygienickým staniciam uzatvárať obchody, služby, rôzne prevádzky, ale aj voľnočasové aktivity aj verejné a súkromné akcie.



Sporným bodom bola až do štvrtka otázka odškodňovania firiem a kompenzácie pre ľudí, ktorých živobytie ovplyvnili opatrenia proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Podľa schváleného zákona bude štát povinný nahradiť spoločnostiam i fyzickým osobám skutočnú škodu spôsobenú opatreniami. Nevzťahuje sa to na náklady za nákup ochranných prostriedkov, uviedli Novinky.cz.