Českí poslanci schválili výdaj minimálne dvoch percent HDP na obranu

Praha 21. apríla (TASR) - Poslaneckou snemovňou Parlamentu ČR prešiel v piatok návrh zákona, ktorý zakotvuje vynakladanie minimálne dvoch percent HDP ročne na obranu. Platiť by mal od júla a ovplyvnil by rozpočet na budúci rok. Schvaľovať ho budú ešte senátori, informuje spravodajkyňa TASR.



Zámer vynakladať aspoň dve percentá HDP ročne na obranu podporilo aj opozičné hnutie ANO. Naopak zástupcovia hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) boli proti a chceli, aby Snemovňa návrh zákona zamietla. Hnutie ANO však zdôraznilo, že pre rezort obrany pôjde o skokové navýšenie financií. "Nepochybujem o tom, že by armáda nevedela, na čo by tieto finančné prostriedky mala použiť," povedala ministerka obrany Jana Černochová.



Ministerka ďalej uviedla, že všetky doterajšie škrty v štátnom rozpočte za uplynulé roky si odnášala armáda. Jej "vnútorný dlh" bol v roku 2010 podľa jej slov viac než 100 miliárd korún.



Zdôraznila tiež, že Česko je s tohtoročným rozpočtom vyčleneným na obranu šiestou krajinou od konca. "Už nás preskočilo aj Turecko, hoci tohtoročný rozpočet smeruje k 1,5 percentám HDP," dodala.



Podľa údajov rezortu obrany by jeho príjmy mohli v budúcom roku vzrásť o 21,5 miliardy korún. Doteraz sa počítalo s výdajmi 130 miliárd korún.



Česko sa k výdaju minimálne dvoch percent HDP na obranu ročne zaviazalo v Severoatlantickej aliancii. Túto povinnosť však nemalo zakotvenú v zákone a reálne takýto objem financií na obranu nevynakladalo.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)