Českí poslanci schválili zmrazenie platov politikov

Praha 20. novembra (TASR) – Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila v treťom čítaní návrh poslancov Pirátov, KDU-ČSL a STAN, ktorý má zmraziť v budúcom roku platy ústavných činiteľov vrátane sudcov. Zákonom sa teraz bude zaoberať Senát, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Doteraz sa platy českých politikov odvíjali od priemernej mzdy v nepodnikateľskej sfére. Podľa novely sa platy poslancov od roku 2022 budú odvodzovať od priemernej mzdy v celej ekonomike. Návrh by mal štátu ušetriť vyše pol miliardy korún.



Ak by predloha neplatila, vrcholným politikom a ďalším činiteľom by budúci rok vzrástli hrubé platy asi o deväť percent. Za návrh hlasovalo 91 z 92 prítomných poslancov, informoval spravodajský server iDNES.cz.



Český premiér Andrej Babiš koncom septembra uviedol, že ministerstvo financií chce zmraziť platy ústavných činiteľov na dva roky. Ušetrené peniaze by sa podľa neho mali pridať zamestnancom v sociálnych službách, dodali Novinky.cz.



Vlani išlo na platy ústavných činiteľov podľa štátneho záverečného účtu 5,3 miliardy korún, pre tento rok to malo byť podľa návrhu pôvodného štátneho rozpočtu 5,8 miliardy korún.