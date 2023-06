Českí poslanci v 1.čítaní podporili zmluvu o obrannej spolupráci s USA

Praha 28. júna (TASR) - Českí poslanci v stredu v prvom čítaní podporili zmluvu o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi (DCA). Opozičné hnutie SPD nepresadilo jej zamietnutie. Definitívne schvaľovanie dohody príde na rad zrejme v júli, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Za návrh predsedu SPD Tomia Okamuru o zamietnutí zmluvy hlasovalo len 16 zo 152 prítomných poslancov – okrem členov jeho hnutia aj traja poslanci hnutia ANO.



Rokovanie o tomto bode schôdze Poslaneckej snemovne sprevádzali od utorka obštrukcie. Okamura v snahe oddialiť rozpravu rečnil pri pultíku takmer štyri hodiny. Kritiku si vyslúžil najmä za prirovnanie podpisu DCA s takzvaným pozývacím listom, ktorý v roku 1968 podpísal Vasil Biľak. Podľa SPD zmluva poškodzuje či znižuje suverenitu ČR.



Ministerka obrany Jana Černochová dôrazne odmietla kritiku SPD a pripomenula, že prípadný pobyt amerických vojsk v ČR by musel byť schválený parlamentom.



Hnutie ANO sa výnimočne s vládnou koalíciou zhodlo a väčšinovo zmluvu podporilo. Predseda ANO Andrej Babiš v utorok v reakcii na kritiku zo strany SPD vyhlásil, že žiadni americkí vojaci do ČR na základe dohody neprídu a nebudú sa stavať ani vojenské základne. Jeho hnutie kritizovalo predovšetkým to, že vláda podľa nich zmluvu verejnosti nedostatočne vysvetľuje.



Teraz budú zmluvu posudzovať parlamentné výbory, následne o jej definitívnom schválení budú poslanci hlasovať zrejme v júli. V Senáte o nej začnú rokovať v polovici budúceho mesiaca.



Dohodu za českú vládu podpísala v máji vo Washingtone ministerka obrany Jana Černochová. Dokument sa zaoberá rôznymi oblasťami, ktoré môžu súvisieť s prípadným pobytom amerických vojsk na území Česka, napríklad s ich právnym postavením. Dohodu o obrannej spolupráci má so Spojenými štátmi väčšina členských krajín NATO.