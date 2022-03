Českí poslanci vydali Babiša na trestné stíhanie

Praha 4. marca (TASR) - Českí poslanci vo štvrtok vydali poslanca a bývalého premiéra Andreja Babiša na trestné stíhanie v prípade farmy Čapí hnízdo. Babiš pred rokovaním Snemovne povedal, že sa po vecnej stránke tomuto kroku nebráni, ale trvá na tom, že stíhanie je účelové. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Babiš (hnutie ANO) bol v tejto kauze stíhaný už skôr, ale nová Snemovňa, ktorý vzišla z volieb, musela rozhodnúť znova, pretože Babiš získal s novým mandátom poslaneckú imunitu.



Návrh odsúhlasilo 111 zo 176 prítomných členov Snemovne, dolnej komory českého parlamentu. Proti boli len zástupcovia ANO.



V kauze ide o dotáciu z európskych fondov vo výške 50 miliónov českých korún na projekt Čapí hnízdo.



"Môžem s čistým svedomím povedať, že som nič protizákonné neurobil," povedal novinárom Babiš ešte ráno po rokovaní poslaneckého klubu hnutia ANO. Dodal, že kauzu pokladá za dielo "ponovembrového kartelu", ktoré je motivované snahou, aby odišiel z politiky.



"Stačí si len spomenúť, pred štyri a pol rokom žiadala polícia Snemovňu o vydanie a mal som údajne organizovať 11-člennú organizovanú skupinu. Po tých rokoch je to úplne inak: obvinení sú dvaja," dodal expremiér.



Dotačný prípad Čapí hnízdo v súčasnosti pokračuje už tretie volebné obdobie.



Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún (1,94 milióna eur) z európskych fondov na podporu malých a stredných podnikov.



Pred získaním európskej dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal.



V pléne Snemovne Babiš označil prípad za pseudokauzu. "Udržuje sa to v mediálnom priestore pre prípad, že by som sa rozhodol kandidovať na prezidenta," povedal podľa Noviniek pri rečníckom pulte.