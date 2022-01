Českí poslanci vyslovili dôveru vláde Petra Fialu

Praha 13. januára (TASR) - Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky vyslovila vo štvrtok podvečer po viac než 22-hodinovej rozprave dôveru vláde premiéra Petra Fialu. Takýto výsledok sa všeobecne očakával, keďže päť strán novej koalície má v snemovni pohodlnú väčšinu. Fialov kabinet pri hlasovaní podporilo všetkých 106 prítomných koaličných poslancov, proti bolo 87 z opozičných strán ANO a SPD, informoval server Novinky.cz.



Poslanci ANO a SPD svojimi vystúpeniami predĺžili rozpravu pred hlasovaním až do štvrtkového večera. Tá trvala s prestávkami od stredajšieho rána. Predseda SPD Tomio Okamura vo štvrtok ráno Fialu vyzval, aby zbavil predsedu koaličného hnutia STAN Víta Rakušana funkcie vicepremiéra a ministra vnútra. Dôvodom má byť údajné neprehľadné financovanie hnutia STAN. To však všetky špekulácie o darcoch odmieta a peniaze vracať nechce.



"Chceme štát, ktorý nežije na dlh," povedal v stredu ráno pred poslancami premiér Fiala. Predstavil však aj ďalšie ambície vlády, medzi ktoré patrí napríklad rozšírenie výstavby nových bytov. Ďalej povedal, že jeho kabinet sa chce venovať aj riešeniu energetickej sebestačnosti krajiny. "Budúcnosť vidíme v kombinácii jadrovej energetiky a obnoviteľných zdrojov," spresnil.



Český prezident Miloš Zeman kabinet Petra Fialu vymenoval 17. decembra. O dôveru poslaneckej snemovne musela vláda požiadať do 30 dní.