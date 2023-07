Český Senát súhlasil s ratifikáciou dohody o obrannej spolupráci s USA

Praha 13. júla (TASR) - Český Senát vo štvrtok súhlasil s ratifikáciu dohody o obrannej spolupráci ČR so Spojenými štátmi (DCA), hlasovalo za ňu 66 senátorov, dvaja boli proti. Dohodu v máji vo Washingtone podpísala ministerka obrany Jana Černochová, schváliť ju ešte musia poslanci a podpísať prezident, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na rozdiel od niekoľkohodinových obštrukcií, ktorým dohoda čelila v Poslaneckej snemovni počas prvého čítania, trvala v Senáte rozprava o tomto bode asi hodinu. Zmluvu kritizovala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová známa napríklad vystúpeniami na protivládnych demonštráciách. Je podľa jej slov nevyvážená a do budúcnosti poskytuje nebezpečenstvo. Zároveň však zdôraznila, že nespochybňuje členstvo ČR v NATO.



Černochová senátorom pred hlasovaním zopakovala, že vyrokovaná dohoda nedáva ozbrojeným silám USA právo pobývať na území ČR, ich pobyt musí schváliť vláda alebo parlament.



DCA podľa slov ministerky umožní intenzívnejšiu praktickú spoluprácu medzi českými a americkými ozbrojenými silami najmä v súvislosti so zaisťovaním obrany východného krídla NATO. Lepšia spolupráca bude tiež v logistickej podpore spojeneckých vojenských aktivít, posilňovaní vojenskej infraštruktúry, ale aj vo vojenskom vzdelávaní a spoločnom výcviku.



Podobnú zmluvu už so Spojenými štátmi uzavrela väčšina členov Aliancie. ČR by podľa Černochovej mala byť 24. krajinou, ktorá obrannú dohodu s USA ratifikuje.



S tým musia vysloviť súhlas ešte poslanci. Pred dvomi týždňami prešla prvým čítaním, hlasovať by o nej mali na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne budúci týždeň. Potom by ju svojím podpisom mal ratifikovať prezident.



















(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)