Českí štátnici na Pražskom hrade oslávili 30 rokov demokratickej ČR

Praha 20. júna (TASR) - Českí štátnici v utorok na Pražskom hrade oslávili 30 rokov existencie demokratickej Českej republiky. Podľa prezidenta Petra Pavla je pre ďalší rozvoj demokracie nevyhnutné, aby sa čo najviac ľudí zaujímalo o to, čo sa okolo nich deje. Akcia sa uskutočnila s oneskorením, pretože organizátori si na nej želali účasť nového prezidenta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ľahostajnosť je podľa Pavla pre demokraciu rovnako nebezpečná ako jej nepriatelia. "Vnímame, že sa môžeme a mali by sme sa podieľať na tom, ako naša krajina a životy vyzerajú? Alebo len počítame s tým, že štát má povinnosť sa o nás všestranne postarať?" pýtal sa v prejave český prezident. "Aktívny občan je základom demokracie," vyhlásil.



Pripomenul tiež, že Česká republika vznikla z krízy. Po 30 rokoch je podľa neho možné povedať, že rozdelenie Československa kvalite vzájomných vzťahov Čechov a Slovákov viac prospelo než uškodilo. "Žijeme samostatne, ale rozumieme si možno viac než kedykoľvek predtým. Pomáhame si, navštevujeme sa, ale zároveň sa jeden na druhého už nemôžeme vyhovárať," povedal Pavel.



Predseda českej vlády Petr Fiala vyzdvihol úspechy, ktoré sa Česku za 30 rokov samostatnosti podarilo dosiahnuť. Okrem iného spomenul, že ČR patrí do prvej šestiny najvyspelejších krajín a je tiež jedným z najbezpečnejších štátov na svete. "V celkovej kvalite života sme predbehli tých, ktorých sme ešte pred 30 rokmi považovali za nedostihnuteľných," myslí si. Dôvodom je podľa premiéra silná občianska spoločnosť, ktorá v Česku vznikla.



Oslavy 30. výročia ČR usporiadal spolok Jagello 2000, ktorý je hlavným českým subjektom verejnej diplomacie v oblasti bezpečnostnej politiky. Zmyslom ceremónie bolo podľa organizátorov dôstojne si pripomenúť 30 rokov demokratickej Českej republiky a zároveň zdôrazniť význam bezpečnosti ako základného predpokladu jej pokračovania. Slávnosť spoluorganizovala aj prezidentská kancelária.



Spolok ešte v roku 2018 pri pripomienke sto rokov vzniku Československa spočítal, že za uplynulých sto rokov strávili obyvatelia územia terajšieho Česka každý druhý deň v totalitnom režime a takmer každý tretí deň v okupácii. Aj preto je podľa neho dôležité pripomínať, že kľúčovým faktorom českých dejín bola vždy vnútorná bezpečnosť. Tá je podľa spolku daná najvyššími bezpečnostnými garanciami v histórii.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)