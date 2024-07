Českí stredoškoláci začali letnú brigádu s armádou, absolvujú výcvik

Praha 22. júla (TASR) - Do vojenských útvarov Armády ČR (AČR) v Žatci a Hraniciach na Morave v pondelok nastúpilo 127 stredoškolákov, ktorí sa zúčastnia na pilotnom projekte dobrovoľného vojenského cvičenia. Česká armáda tým chce priblížiť mladej generácii vojenský život, záujem je podľa nej veľký. V pondelok to uviedla Magdalena Dvořáková z Generálneho štábu AČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Takzvanú "letnú brigádu s armádou" absolvuje 127 plnoletých študentov stredných škôl, gymnázií či odborných učilíšť počas nasledujúcich štyroch týždňov. Dvadsať percent z tohto počtu sú dievčatá. Po pondelkovom rannom nástupe si vybavili nevyhnutnú administratívu, podstúpili zdravotnú prehliadku, vyfasovali vojenské vybavenie a ešte v pondelok začnú s vojenským výcvikom.



"Dobrovoľníci absolvujú streľby z ručných zbraní alebo hod granátom, poradovú, taktickú, topografickú a ženijnú prípravu, kurz prvej pomoci a telesnú prípravu v podobe tradičných ranných rozcvičiek, ale aj poľných presunov na väčšiu vzdialenosť," priblížila program výcviku Dvořáková. Zakončený bude dvojdenným prežitím v teréne. Inštruktormi sú skúsení vojaci, ktorí majú za sebou niekoľko zahraničných operácií.



"Pilotný projekt má osloviť najmladšiu generáciu a predstaviť jej armádu zatiaľ netradičným spôsobom," komentoval projekt zástupca náčelníka Generálneho štábu AČR Pavel Lipka. S armádou sa podľa neho môže verejnosť stretnúť celoročne na rôznych prezentačných akciách či pri presunoch techniky, ale skúsenosť s armádou mladej generácii na vlastnej koži podľa neho zatiaľ chýbala.



Dobrovoľné vojenské cvičenia boli pre záujemcov z radov občanov doteraz organizované v termínoch počas školského roka a absolvovať ho mohli len vo výcvikovom priestore vo Vyškove. Armáda verí, že prázdninové termíny v regiónoch oslovia stredoškolákov, ktorí si ich doteraz nemohli vyskúšať. Budúci rok by sa mal výcvik organizovať u viacerých jednotiek.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)