Českí študenti protestovali proti zatvoreniu škôl v pyžamách

Praha 11. februára (TASR) - Českí stredoškoláci vo štvrtok protestovali proti zatvoreniu škôl pred Poslaneckou snemovňou v Prahe. Pred budovu prišli v županoch a pyžamách s heslom "Dostaňte nás von". Informoval o tom spravodajský portál Novinky.cz.



Študenti osemročného gymnázia Prírodná škola už nechcú byť doma a chcú sa vrátiť do školských lavíc. Happening prebiehal za dodržania všetkých platných opatrení - účastníci mali rúška a zachovávali medzi sebou odstupy. Na protest mala nadviazať online tlačová konferencia zástupcov študentov, učiteľov a rodičov.



S nápadom prišli samotní študenti. "My sme ich v tom plne podporili, pretože oni chceli nejako vtipne a zároveň efektívne vyjadriť svoj názor. Už by chceli ísť do školy alebo na nejaký výlet s kamarátmi," opísal študentskú iniciatívu učiteľ gymnázia František Tichý.



Happening bol spojený s petíciou "Nesmieme obetovať deti", ktorej cieľom je návrat do škôl, pretože vzdelávanie v dištančnej podobe je podľa iniciátorov výzvy problematické a nedostačujúce.



"To je symbol toho, že niektoré deti za tento rok ešte nevyliezli z pyžama, samozrejme nadnesene, pretože ten deň stráca nejaké svoje obrysy. Ony sú vlastne stále zatvorené doma, ak nie sú vonku samy," povedal učiteľ Tichý a dodal: "Chceme, aby sa deti mohli zísť, či už v skaute, na školskom výlete, s kamarátmi, a byť vonku. Napríklad aj s rúškami, aby to bolo bezpečné."



Študenti sa zišli pred Poslaneckou snemovňou českého parlamentu, ktorá práve vo štvrtok rokovala o predĺžení núdzového stavu, pripomenul server Novinky.cz. Ich cieľom bolo získať podpisy pod uvedenú petíciu a apelovať na poslancov, aby súhlasili so znovu otvorením škôl.



Pobyt doma je pre študentov už príliš dlhý a nepríjemný. Jedna z protestujúcich študentiek povedala, že "doma je to už hrozné a nebaví nás to, má to veľký vplyv na psychické zdravie".