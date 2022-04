Českí sudcovia: Ruské špičky musia byť postavené pred trestný tribunál

Praha 7. apríla (TASR) - Pred trestný tribunál by mali byť postavení nielen priami páchatelia vojnových zločinov na Ukrajine a ich nadriadení, ale predovšetkým masový vrah (ruský prezident Vladimir) Putin, povedal v stredajšej relácii "Události, komentáře" v Českej televízii predseda Ústavného súdu ČR Pavel Rychetský.



Bývalý predseda Najvyššieho správneho súdu ČR Josef Baxa k tomu dodal, že by mal existovať široký medzinárodný konsenzus o tom, kto bude súdiť týchto zločincov. V tejto súvislosti podľa neho prichádza do úvahy Ukrajina a jej súdnictvo na ukrajinskom území, ale v minulosti existovali aj špecializované trestné tribunály.



Rychetský zdôraznil, že teraz existuje špecifická situácia, keď máme obrovské množstvo filmových, fotografických a iných záznamov, ktoré dokazujú sériu zločinov proti ľudskosti. Spomenul napríklad bombardovanie nemocníc a škôl či vraždenie civilistov na uliciach. Podľa jeho názoru by nemal byť problém pripojiť k daným obrazovým dokumentom aj priame svedectvá.



Rychetský ďalej tvrdí, že súdny proces by teoreticky mohol prebiehať v neprítomnosti obžalovaných, ale bolo by oveľa lepšie, keby boli vydaní na trestné stíhanie. Pripomenul tiež, že každý, kto sa dopustí vojnových zločinov a následne vstúpi na územie Česka, by mal byť okamžite zadržaný a postavený pred súd.



Baxa doplnil, že justícia sa vie vyrovnať i s tým, že sa budú objavovať najrôznejšie snahy o spochybnenie dôkazov. "Na druhej strane určite uvidíme aj zahladzovanie stôp, spaľovanie mŕtvych tiel, odvliekanie ľudí inam," uviedol. Baxa považuje za dôležité, že Ukrajina tieto zločiny mapuje. Dodal, že z histórie máme viacero prípadov, keď si spravodlivosť našla páchateľov aj po desaťročiach.



Baxa zdôraznil, že vojnové trestné činy sú nepremlčateľné. "Títo ľudia spravidla nenájdu útočisko až do svojej smrti," povedal. Potrestanie vinníkov považuje za reálne, pretože sú zachytené ich konkrétne výroky, skutky a prípadne aj rôzne texty, spomenul v súvislosti s možným potrestaním Putina alebo ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.



Rychetský verí, že by mal byť potrestaný každý, kto sa dopustí vojnových zločinov. Týka sa to napríklad i ukrajinských vojakov, ktorí vraždia svojich ruských zajatcov. "Nie je možné byť selektívny," povedal a dodal, že v určitých situáciách sa to dá emocionálne pochopiť, ale nemožno to schvaľovať.



Rychetský tvrdí, že civilizovaný svet sa musí brániť aj tak, že Rusko vylúči zo všetkých medzinárodných inštitúcií vrátane Bezpečnostnej rady OSN. "Vrah nemôže sedieť v porote, ktorá posudzuje vrahov – to neprichádza do úvahy," zdôraznil.



Rychetský spomenul tiež úspešnú snahu o vylúčenie ruského ústavného súdu z medzinárodného spoločenstva ústavných súdov. Podobne by sa to malo diať aj na rôznych medzinárodných alebo športových podujatiach. Rusko je treba dostať do totálnej izolácie, zdôraznil Rychetský v zmienenej diskusnej relácii.