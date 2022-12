Českí učitelia majú nový kódex,má im pomôcť zvládať výzvy 21. storočia

Praha 8. decembra (TASR) - Učitelia v Česku majú nový etický kódex, ktorý im má poskytnúť návod, ako sa v škole postaviť k výzvam 21. storočia. Na jeho výslednej podobe sa podieľala viac než desiatka organizácií. Kódex vo štvrtok predstavilo ministerstvo školstva, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa ústredného školského inšpektora Tomáša Zatloukala pomôže riaditeľom riešiť komplikované situácie vo vzťahoch učiteľov, žiakov a rodičov, ktoré nie sú právne upravené. Mal by ich tiež naviesť, ako riešiť spory, ktorými sa zaoberá aj Česká školská inšpekcia.



"Riešime učiteľov, ktorí šíria dezinformácie. Alebo sťažnosti rodičov, že učitelia niektoré témy neponímajú v súlade s názorom rodiny. Riaditelia sa tak teraz môžu na etický kódex odvolať," vysvetlil Zatloukal.



"Učitelia kódex potrebujú, pretože sa takmer každý deň stretávajú so situáciami, keď nie je možné riadiť sa len zákonom," povedal pri jeho predstavení český minister školstva Vladimír Balaš.



Tvorí ho desať hlavných bodov, pričom každý z nich obsahuje vysvetľujúci komentár. Učiteľ má podľa neho napríklad vytvárať prostredie, v ktorom sa každý žiak cíti bezpečne a nebojí sa vyjadriť sa. Pedagógovia by tiež žiakov mali viesť k spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijú.



Jeden z bodov desatora hovorí, že pedagóg by mal svoje vyučovanie pravidelne podrobovať reflexii a má pracovať na zlepšovaní v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.



"Učiteľ sa z pozície svojej profesie aktívne podieľa na odstraňovaní predsudkov voči ľuďom rôznych etnických skupín, národností, farby pleti, náboženstva, sociálneho pôvodu, sexuálnej identity a orientácie," uvádza nový kódex. Rezort školstva zdôrazňuje, že jednou z tém týkajúcich sa tohto bodu môže byť napríklad zmena sexuálnej identity žiaka.



Pedagóg by nemal využívať svoje postavenie, ale naopak má svojich žiakov vnímať ako partnerov a načúvať im. Kódex zároveň zdôrazňuje, že by sa učiteľ mal venovať otázkam, ktoré prináša klimatická zmena.