Českí vedci objavili neznámy proteín, môže pomôcť pri liečbe nádorov

Praha 9. júna (TASR) - Českým vedcom sa podarilo objaviť doposiaľ neznámy proteín a popísať jeho úlohu pri bunkovom delení. Tieto poznatky by v budúcnosti mohli byť využité pri kontrole bunkového delenia v rámci protinádorovej liečby. TASR o tom informovala Akadémia vied Českej republiky (AV ČR).



Bunkové delenie (mitóza) je nevyhnutné pre život a prirodzenú obnovu tkanív, píše AV ČR v tlačovej správe uverejnenej v stredu na oficiálnej webovej stránke tejto inštitúcie.



Genetická informácia uložená v bunkovom jadre je najprv zdvojená a následne rozdelená do dvoch dcérskych buniek. Presné rozdelenie genetickej informácie uložené v materských bunkách vo forme chromozómov do dcérskych buniek zabezpečuje útvar zvaný deliace vretienko. Pri chybnej organizácii deliaceho vretienka sa chromozómy rozdelia nesprávne čo následne vedie k vzniku vývojových chýb i nádorových ochorení.



Výskumný tím z Ústavu molekulárnej genetiky českej Akadémie vied pod vedením Libora Macůrka teraz objasnil úlohu doteraz neznámeho proteínu s označením FAM110A v organizácii spomínaného deliaceho vretienka, píše AV ČR.



Strata proteínu FAM110A podľa AV ČR podstatne predĺžila trvanie mitózy a spôsobila chybné rozdelenie chromozómov vedúce k vážnemu poškodeniu dcérskych buniek. Podrobná biochemická a mikroskopická analýza preukázala dôležitú úlohu tohto proteínu pri väzbe tzv. mikrotubulov (štruktúrnych vlákien bunkovej kostry) deliaceho vretienka, ktorá je v bunke kontrolovaná enzýmom (proteínkinázou) s označením CK1d.



Získané poznatky boli zverejnené v prestížnom časopise EMBO Reports a budú základom pre ďalší výskum.



"Všeobecné princípy bunkového delenia a organizácie mitotického vretienka sú známe niekoľko rokov. Teraz sa nášmu tímu podarilo nájsť úplne novú signálnu dráhu, ktorá doteraz unikala pozornosti," povedal Macůrek.



Porozumenie mechanizmom, ktorými sú proteín FAM110A a kináza CK1 zapojené do kontroly bunkového delenia, môže podľa jeho slov prispieť k "racionálnemu využitiu inhibítorov v protinádorovej liečbe".