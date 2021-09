Českí vedci predstavili neinvazívnu metódu na diagnostiku nádorov

Praha 6. septembra (TASR) - Českí vedci prišli na novú metódu, pomocou ktorej vedia presnejšie a s minimálnym poškodením diagnostikovať nádory a fibrózy v hlbokých tkaninových štruktúrach tela. Informovala o tom Akadémia vied Českej republiky (AV ČR) v tlačovej správe.



Výsledky výskumu zverejnil vedecký časopis Optica. Cieľom skupiny vedcov z Ústavu prístrojovej techniky AV ČR je nahradiť klasickú biopsiu, pri ktorej dochádza ku skutočnému invazívnemu odoberaniu tkaniva z tela, optickou biopsiou.



Pri tej je ochorenia možné diagnostikovať z informácie získanej zobrazovaním priamo vo vnútri tela zavedením miniatúrneho endoskopu. Takéto vyšetrenie vedie len k minimálnemu poškodeniu okolo tkaniva.



Vedci implementovali optické vlákna s hrúbkou ľudského vlasu do svalového tkaniva. Diagnostiku tak môžu vykonať priamo v tele, bez nutnosti odberu tkaniva ako pri klasickej biopsii.



Metóda je založená na interakcií svetla s biologickými molekulami, pri čom hrá veľkú úlohu polarizácia fotónov. Umožňuje tak zobraziť a vzájomne odlíšiť rôzne časti tkaniva vo vnútri tela s vysokým rozlíšením.



"Aj keď väčšina našich aplikácii mieri do neurovied, nelineárne zobrazovacie metódy sme na zoznam našich cieľov zaradili predovšetkým kvôli ich obrovskému potenciálu v zdravotníctve," uviedol Tomáš Čižmár, vedúci vedeckej skupiny Komplexnej fotoniky AV ČR.



Súčasné metódy používané na diagnostiku nádorov ako napríklad röntgen, výpočtový tomograf (CT) či ultrazvuk tiež poskytujú neinvazívny pohľad do tkaniva. V porovnaní s novou metódou vedcov z AV ČR však neponúkajú toľko detailných informácii, ktoré sú potrebné na stanovenie presnejšej diagnózy.