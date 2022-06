Českí vedci vyvíjajú detektor,ktorý odhalí nebezpečné prachové častice

Praha 16. júna (TASR) - Českí vedci pod vedením Jana Topinku z Ústavu experimentálnej medicíny Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) vyvíjajú detektor, ktorý by mal odhaliť nebezpečné ultrajemné prachové častice. Tie sú pre človeka podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najškodlivejšie. TASR informáciu prevzala zo serveru iRozhlas.



Vzduch obsahuje rôzne škodlivé častice, limity však existujú len na väčšie z nich. Klasické detektory odhalia častice s veľkosťou 2,5 mikrometra, ktoré sú schopné na seba viazať jedovaté látky. Ešte nebezpečnejšie sú však podľa vedcov ultrajemné prachové častice, ktoré prenikajú do mozgu. Na ne zatiaľ žiadne limity neexistujú.



Topinkov tím teraz vyvíja prístroj, ktorý by tieto ultrajemné častice dokázal rýchlo detegovať. Mohli by ho potom využívať napríklad hasiči, ktorí sa pri vyšetrovaní požiarov pohybujú po ešte tlejúcom požiarisku, často bez ochranných pomôcok. "Detektor by bol nastavený na určitý počet častíc na centimeter kubický a upozorní ich, že by sa tam nemali dlho zdržiavať," opísal jeho fungovanie Topinka.



Českí vedci okrem toho skúmajú, ako môžu nebezpečné prachové častice pôsobiť na rozvoj Alzheimerovej choroby. Sú také malé, že sa dokážu dostať nielen z pľúc do krvi, ale cez čuchové tkanivo aj do mozgu. "Ukazuje sa, že aj samotné častice sú schopné indukovať oxidačný stres. Nejde len o to, čo je na tú časticu naviazané," upozornil Topinka.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zatiaľ množstvo ultrajemného znečistenia meria len na šiestich miestach v Česku. Jan Komárek z ČHMÚ to vysvetľuje tým, že takéto meranie je pomerne nové a tiež náročné. "Ak to finančná stránka umožní, určite by sme chceli merania rozšíriť," dodal Komárek.