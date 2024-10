Českí veterinári rozšíria pásmo okolo katarálnej horúčky oviec

Praha 29. októbra (TASR) - Česká Štátna veterinárna správa (SVS) od stredy 30. októbra rozšíri ochranné pásmo okolo katarálnej horúčky oviec (KHO) na územie celej republiky z dôvodu postupného šírenia nákazy. K tejto zmene takisto vydáva nové celoštátne mimoriadne veterinárne opatrenia. V utorok to uviedol hovorca SVS Petr Vorlíček. V Česku je už 67 ohnísk nákazy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Nové mimoriadne veterinárne opatrenia podľa Vorlíčka upravujú podmienky na vakcináciu zvierat v ČR proti sérotypu 3 KHO. V Česku už je registrovaná vakcína pre ovce a dobytok. Vakcinácia je dobrovoľná a hradí ju chovateľ.



"SVS odporúča chovateľom dobytka a oviec vakcináciu zvierat proti katarálnej horúčke oviec ako prevenciu proti zavlečeniu nákazy do chovov týchto zvierat. Najmä pri ovciach môže infekcia spôsobiť úhyny zvierat," uviedol riaditeľ SVS Zbyněk Semerád.



Premiestňovanie zvierat v rámci ČR nebude na základe nových pravidiel obmedzené s výnimkou premiestňovania z ohnísk. Premiestňovanie do iných členských štátov EÚ bude podliehať európskej legislatíve.



Od apríla 2013 bola ČR považovaná za krajinu bez výskytu tejto nákazy. Choroba sa do Česka vrátila po 15 rokoch. Prvé ohnisko SVS potvrdila na farme v Karlovarskom kraji. Nákaza sa postupne šírila najskôr v západnej časti ČR a postupne smerom na východ. Potvrdená už bola aj v Hodoníne pri hraniciach so SR. Aktuálne SVS eviduje 67 ohnísk tohto ochorenia.



Katarálna horúčka oviec je vírusové ochorenie domácich a divoko žijúcich prežúvavcov. Postihuje predovšetkým ovce, kozy a dobytok. Ochorenie sa prenáša hmyzom a prejavuje sa horúčkou, zápalmi a opuchmi v oblasti ústnej dutiny, nozdier, viečok či uší.