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Českí vysokoškoláci protestovali na obranu verejnoprávnych médií
Zhromaždenia nadviazali na minulotýždňový štrajk pracovníkov ČT a ČRo a následný protest na Václavskom námestí a ďalších miestach v Česku.
Autor TASR
Praha 10. novembra (TASR) - Študenti českých vysokých škôl usporiadali v utorok naprieč ČR viaceré zhromaždenia na podporu verejnoprávnych médií. Pražskí vysokoškoláci sa zišli symbolicky o 16.36 h na Námestí Republiky v centre mesta a požadovali, aby vláda premiéra Andreja Babiša stiahla návrh na zmenu financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) a začala odbornú diskusiu. Študenti niektorých univerzít dostali rektorské voľno či prísľub ospravedlnených hodín, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zhromaždenia nadviazali na minulotýždňový štrajk pracovníkov ČT a ČRo a následný protest na Václavskom námestí a ďalších miestach v Česku. Študentské akcie sa začali v utorok krátko popoludní v areáloch jednotlivých univerzít, odkiaľ sa vysokoškoláci presúvali do centra Prahy.
Pochodovali napríklad študenti Českého vysokého učenia technického (ČVUT) a Vysokej školy chemicko-technologickej (VŠCHT) z dejvického kampusu, cestou sa k nim pripojili kolegovia z Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZU) či z Akadémie výtvarných umení (AVU). Na hlavný protest dorazili aj študenti Univerzity Karlovej (UK), Vysokej školy ekonomickej (VŠE) a ďalších pražských škôl.
Začiatok hlavnej akcie na Námestí Republiky odkazuje na čas hlasovania Poslaneckej snemovne o vládnom návrhu na zmenu financovania ČT a ČRo, ku ktorému došlo 24. októbra o 4.36 h. Zástupcovia študentských iniciatív podotkli, že verejnoprávne médiá, ktoré podľa ich slov v súčasnej neprehľadnej dobe podrobujú informácie kritickému pohľadu, sú jedným zo základov demokratickej spoločnosti.
„Nejde nám len o nezávislé verejnoprávne médiá a nezávislú kultúru. Ide nám aj o funkčne, transparentne a udržateľne nastavené financovanie verejných vysokých škôl a o financovanie českej vedy, ktorým sa vláda rozhodla znižovať rozpočty,“ vyhlásila študentka Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení (DAMU) Veronika Bíbová.
Zástupcovia študentov zároveň poukázali na to, že konkurencieschopnejšie financovanie nielen mladých vedeckých talentov môže zabrániť ich odlivu do zahraničia za lepšími podmienkami.
Študentské utorkové akcie podporilo vedenie viacerých univerzít aj predsedníctvo Českej konferencie rektorov. „Vysoké školy sú prirodzeným prostredím slobodnej diskusie, kritického myslenia a občianskej zodpovednosti. Je chvályhodné, že aj súčasná generácia mladých ľudí nie je ľahostajná k veciam verejným,“ uviedol predseda konferencie Milan Pospíšil.
Študentské protesty na podporu ČT a ČRo sa uskutočnili aj v ďalších mestách naprieč Českom, napríklad v Brne, Olomouci, Ostrave, Plzni či Pardubiciach.
Najbližšie zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií plánuje spolok Milion chvilek, a to v nedeľu 15. novembra na Letenskej pláni v Prahe. Organizátori avizovali, že očakávajú vysokú účasť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Zhromaždenia nadviazali na minulotýždňový štrajk pracovníkov ČT a ČRo a následný protest na Václavskom námestí a ďalších miestach v Česku. Študentské akcie sa začali v utorok krátko popoludní v areáloch jednotlivých univerzít, odkiaľ sa vysokoškoláci presúvali do centra Prahy.
Pochodovali napríklad študenti Českého vysokého učenia technického (ČVUT) a Vysokej školy chemicko-technologickej (VŠCHT) z dejvického kampusu, cestou sa k nim pripojili kolegovia z Českej poľnohospodárskej univerzity (ČZU) či z Akadémie výtvarných umení (AVU). Na hlavný protest dorazili aj študenti Univerzity Karlovej (UK), Vysokej školy ekonomickej (VŠE) a ďalších pražských škôl.
Začiatok hlavnej akcie na Námestí Republiky odkazuje na čas hlasovania Poslaneckej snemovne o vládnom návrhu na zmenu financovania ČT a ČRo, ku ktorému došlo 24. októbra o 4.36 h. Zástupcovia študentských iniciatív podotkli, že verejnoprávne médiá, ktoré podľa ich slov v súčasnej neprehľadnej dobe podrobujú informácie kritickému pohľadu, sú jedným zo základov demokratickej spoločnosti.
„Nejde nám len o nezávislé verejnoprávne médiá a nezávislú kultúru. Ide nám aj o funkčne, transparentne a udržateľne nastavené financovanie verejných vysokých škôl a o financovanie českej vedy, ktorým sa vláda rozhodla znižovať rozpočty,“ vyhlásila študentka Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení (DAMU) Veronika Bíbová.
Zástupcovia študentov zároveň poukázali na to, že konkurencieschopnejšie financovanie nielen mladých vedeckých talentov môže zabrániť ich odlivu do zahraničia za lepšími podmienkami.
Študentské utorkové akcie podporilo vedenie viacerých univerzít aj predsedníctvo Českej konferencie rektorov. „Vysoké školy sú prirodzeným prostredím slobodnej diskusie, kritického myslenia a občianskej zodpovednosti. Je chvályhodné, že aj súčasná generácia mladých ľudí nie je ľahostajná k veciam verejným,“ uviedol predseda konferencie Milan Pospíšil.
Študentské protesty na podporu ČT a ČRo sa uskutočnili aj v ďalších mestách naprieč Českom, napríklad v Brne, Olomouci, Ostrave, Plzni či Pardubiciach.
Najbližšie zhromaždenie na podporu verejnoprávnych médií plánuje spolok Milion chvilek, a to v nedeľu 15. novembra na Letenskej pláni v Prahe. Organizátori avizovali, že očakávajú vysokú účasť.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)