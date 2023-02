Českým záchranárom v Turecku sa podarilo vyslobodiť dvoch živých ľudí

Fenka Terezka, která je dnes hvězdou médií, ukazuje sílu a sehranost celého - nejen kynologického týmu. ‍ #USAR pic.twitter.com/DQgkBZKRlw — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 10, 2023

‍ Před půl hodinou se nám podařilo ze sutin vyprostit dvě živé osoby, které jsme na nosítkách předali místním zdravotníkům.



Zároveň máme potvrzenou informaci o tom, že kolegové z jiného týmu ve 4 hodiny ráno zachránili z trosek ženu, kterou v noci "vyštěkal" pejsek Terezka. pic.twitter.com/N5M4XefHIq — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 10, 2023

Praha/Adiyaman 10. februára (TASR) - Českému záchrannému tímu USAR sa podarilo v piatok, štyri dni po zemetrasení, vyslobodiť v meste Adiyaman zo sutín budov dvoch živých ľudí. Uviedol to Hasičský záchranný zbor ČR na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.napísali hasiči. V inom tíme vyslobodili v noci živú ženu, ktorú našiel český pes. Doteraz našiel český tím 20 obetí, z toho 11 detí.Českí záchranári v meste prehľadávajú od utorkového večera trosky dvoch budov, podľa miestnych v nich môžu byť desiatky ľudí. To, že by tam mohli byť ešte živé osoby, im podľa servera Novinky.cz potvrdila vo štvrtok štrbinová kamera.Záchranné práce v Adiyamane sa podľa českého tímu uskutočňujú na mnohých miestach.dodali na Twitteri hasiči.Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na pondelok. Nešťastie si v oboch krajinách podľa miestnych úradov vyžiadalo už viac ako 21.000 obetí.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)