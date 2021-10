Českí žiaci v triedach nebudú musieť mať respirátory

Praha 21. októbra (TASR) - Školáci v Českej republike napokon nebudú musieť mať nasadené respirátory počas vyučovania, u neočkovaných učiteľov však budú povinné. Dohodli sa na tom vo štvrtok minister zdravotníctva Adam Vojtěch a minister školstva Robert Plaga. Informovala o tom televízia Nova.



Vojtěch pôvodne navrhoval, aby deti nad 12 rokov – vrátane zaočkovaných – mali počas vyučovania povinne respirátory. Dýchacie cesty však budú musieť naďalej mať prekryté mimo učební.



V okresoch s výskytom covidu 300 prípadov na 100.000 obyvateľov sa budú musieť neočkovaní žiaci po jesenných prázdninách podrobiť testovaniu. To prebehne v dvoch termínoch: 1. a 8. novembra. V tejto chvíli by sa to týkalo iba dvoch okresov: České Budějovice a Ostrava-mesto. Blízko tejto hranice je však aj Přerov a pri zhoršení situácie by sa to mohlo týkať aj okresov Pelhřimov, Opava, Karviná a Prachatice.