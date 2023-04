Česko a Maďarsko pracujú na záchrane svojich občanov zo Sudánu

Praha/Budapešť 23. apríla (TASR) - Podľa českého ministerstva zahraničných vecí sa pripravuje záchrana občanov Česka zo Sudánu, kde aj v nedeľu pokračujú boje. Niektoré krajiny už úspešne evakuovali svojich občanov do bezpečia. Informácie priniesol portál Seznam Zprávy (SZ).



Ministerstvo uviedlo v nedeľu pre SZ, že v týchto dňoch sa chystá niekoľko evakuačných konvojov. "Naši kolegovia v Káhire, Bruseli aj v Prahe v ústredí pracujú na tom, aby do týchto konvojov dostali českých občanov," spresnilo ministerstvo.



Portál SZ už predtým písal, že v Sudáne uviazli celkovo štyria Česi. Ide o technických pracovníkov dvoch firiem, z ktorých dvaja pôsobili v hlavnom meste Chartúm a ďalší dvaja v meste Nijálá. V nedeľu ministerstvo oznámilo, že v africkej krajine je päť českých občanov.



Podľa českého ministerstva je "pozemná aj vzdušná situácia v Sudáne naďalej riskantná, v krajine sa bojuje, je poškodené letisko, preto evakuácia Čechov nebola v predchádzajúcich dňoch možná. Stále platí, že českí občania sú zaradení na evakuačný zoznam občanov Európskej únie".



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa tiež už v sobotu večer vyjadril k situácii v Sudáne. "Je stále extrémne krehká a nestabilná". Dodal, že počet Maďarov, ktorí sú ešte stále v Sudáne zasiahnutom bojmi, sa zvýšil na 15. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra MTI.



Szijjártó v sobotu večer na Facebooku napísal, že vláda sa snaží týchto maďarských občanov evakuovať a dúfa, že táto operácia sa čoskoro uskutoční.



"Sme v kontakte s krajinami v (africkom) regióne a spolu s OSN zaisťujeme, aby boli všetci Maďari zachránení a čo najskôr prevezení do bezpečného prostredia," uviedol Szijjártó.



V sobotu už skôr bola z pobrežnej oblasti Sudánu zachránená skupina dovolenkárov - 14 Maďarov a 48 občanov iných krajín. Boli prevezení loďou do Egypta.