Česko a Poľsko obnovili spoluprácu na plynovode Stork II

Praha 7. septembra (TASR) - Česko a Poľsko obnovili spoluprácu na príprave plynovodu Stork II a tento projekt má podporu oboch krajín, povedal v utorok večer na Ekonomickom fóre v poľskom kúpeľnom meste Karpacz český premiér Petr Fiala. Informoval o tom portál spravodajskej televízie ČT24.



Nový plynovod podľa servera umožní väčšiu diverzifikáciu dodávok zemného plynu v Európe, kým zaistenie energetickej bezpečnosti do budúcna je podľa Fialu pre Česko zásadné.



"Nesmieme urobiť tú istú chybu, ako naši predchodcovia vo vláde, ktorí sa nestarali o energetickú bezpečnosť, dnes vidíme dôsledky. Keby predchádzajúca vláda pracovala na plynovode Stork II, tak sme dnes inde. Slovensko nedávno otvorilo prepojenie s Poľskom, a by sme na začiatku," uviedol český premiér.



Fiala v utorok rokoval s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim o postoji oboch krajín k európskym plánom v energetike, o podpore projektu plynovodu Stork II a jeho prínose pre energetickú bezpečnosť strednej Európy, uvádza česká televízia.



"Zhodli sme sa, že je potrebné nájsť európske riešenie a zasiahnuť do cien energií tak, aby boli prijateľné pre občanov a firmy. Som rád, že aj v tomto máme jasnú zhodu," dodal Fiala.



Český premiér ešte v júli povedal, že Česká republika chystá priame prepojenie plynovodom z Poľska. Ešte na konci apríla kritizoval predchádzajúcu vládu Andreja Babiša za to, že podľa neho nezaistila projektu česko-poľského plynovodu Stork II dostatočnú politickú podporu. Babiš kritiku odmieta s tým, že záujem o výstavbu plynovodu stratili Poliaci.



Plynovod Stork II mal byť podľa pôvodného plánu súčasťou celoeurópskeho projektu s názvom Severojužné prepojenie a jeho cieľom bolo znížiť závislosť na ruskom plyne prepojením zásobníkov skvapalneného plynu (LNG) v poľskej obci Świnoujście a na chorvátskom ostrove Krk. Plán na prepojenie plynárenských sústav višegrádskych krajín sa zrodil počas českého predsedníctva v EÚ v roku 2009.