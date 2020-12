Česko a Poľsko prerušia pre nový kmeň koronavírusu lety z Británie

Praha/Varšava/Londýn 21. decembra (TASR) - Na zoznam krajín, ktoré pozastavia všetky civilné lety z Británie po tom, ako tamojšia vláda potvrdila nekontrolované šírenie nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2, sa v pondelok pridali Česko aj Poľsko.



Česká republika na dobu neurčitú zastaví prílety z Británie od pondelka 12.00 h, píše spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na raňajšie informácie českého ministerstva zdravotníctva.



Rezort zdravotníctva ešte v nedeľu večer na Twitteri oznámil, že občania, ktorí sa z Británie vrátili v posledných dvoch týždňoch a strávili tam viac než 24 hodín, budú musieť absolvovať povinnú domácu karanténu. Otestovať testami PCR sa dajú na piaty až siedmy deň od príchodu do Česka. V prípade negatívneho výsledku testu môžu karanténu ukončiť. V opačnom prípade karanténa trvá desať dní, približujú Novinky.



Zákaz letov do Poľska začne platiť od pondelka polnoci tamojšieho času, uviedol hovorca poľskej vlády Piotr Müller na Twitteri. Ako dlho zákaz potrvá, však neuviedol.



Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski v reakcii na tento oznam na Twitteri napísal, že vydal nariadenie pre Hlavný hygienický inšpektorát, aby otestovali každého cestujúceho, ktorý sa nedávno vrátil z Poľska do Británie.



Dopravné spojenia z Británie počas víkendu pozastavili aj Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Belgicko či Izrael. Holandsko okrem pozastavenia letov dočasne zakázalo vylodenie cestujúcim z trajektov. Dočasne prerušená je aj preprava vlakov spoločnosti Eurostar z Londýna do Paríža, Bruselu a Amsterdamu. V dôsledku nového vývoja pandemickej situácie v Británii ostane uzatvorený aj prístav v Doveri.



Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než varianty predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.



Johnson v pondelok zvolá mimoriadne stretnutie, na ktorom sa bude venovať otázke medzinárodnej dopravy v kontexte zákazov cestovania do viacerých, najmä európskych krajín, uviedla agentúra Reuters.