Česko a Vietnam uzavreli strategické partnerstvo

Praha 20. januára (TASR) - Česko a Vietnam povýšili vzájomné vzťahy na strategické partnerstvo, od ktorého očakávajú posilnenie obchodných vzťahov či užšiu spoluprácu vo vede a výskume. V pondelok to po rokovaní s vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom v Prahe oznámil predseda českej vlády Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR.



"S Vietnamom posilňujeme spoluprácu v oblastiach obchodu, investícií, vedy, vzdelávania, cestovného ruchu a obrany," napísal Fiala na sociálnej sieti X. Obrat vzájomného obchodu podľa neho vlani dosiahol rekordné štyri miliardy dolárov a krajiny sa usilujú o to, aby rástol naďalej.



Česko a Vietnam spolupracujú napríklad v automobilovom priemysle, Škoda Auto by tam v novom závode mala onedlho začať s výrobou. Krajiny spolupracujú aj v obrannom, ťažobnom či leteckom priemysle. Česko Vietnamu dodáva napríklad lietadlá L-39.



Nový priestor pre české firmy Fiala podľa servera iDNES.cz vidí pri rozširovaní vietnamských rafinérií, v technológiách pre jadrovú energetiku či v biotechnológiách.



"Diskutovali sme spolu tiež o zavedení priamej leteckej linky medzi Prahou a Hanojom, ktorá by výrazne zlepšila turistické aj obchodné spojenie medzi našimi krajinami," dodal Fiala na sieti X. Podľa servera iDNES.cz tiež rokovali o otvorení českého centra v Hanoji, pretože v krajine je záujem o české filmy či literatúru.



Vietnamského premiéra prijal aj český prezident Petr Pavel. Ako uviedol na sieti X, diskutovali o tom, aké konkrétne dôsledky bude mať práve uzatvorené strategické partnerstvo medzi krajinami na prehĺbenie ekonomickej spolupráce. Ocenil tiež prínos vietnamskej komunity pre Česko.



Česko a Vietnam si tento rok pripomínajú 75 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov. Návšteva nadviazala na cestu Fialu do Hanoja pred dvomi rokmi.