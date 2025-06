Česko: Ani v treťom kole nebol zvolený nový generálny riaditeľ ČT

Praha 18. júna (TASR) - Členovia Rady Českej televízie (ČT) v stredu nezvolili nového generálneho riaditeľa ČT a voľbu prerušili do 25. júna do 12.00 h. Do druhého kola postúpili Milan Fridrich, súčasný programový riaditeľ ČT, a Hynek Chudárek, výkonný riaditeľ divízie ČT Obchod. TASR o tom informuje podľa webu novinky.cz.



Minulý týždeň zvolili členovia Rady ČT z 21 uchádzačov päticu kandidátov, z ktorých teraz vyberali. V prvom kole stredajšej voľby bolo odovzdaných 17 platných lístkov a do druhého kola postúpili Fridrich a Chudárek. V ňom získal Fridrich osem hlasov, Chudárek deväť. V treťom kole naopak Fridrich deväť a Chudárek osem hlasov.



Na zvolenie musí kandidát získať väčšinu hlasov všetkých členov Rady ČT. Zo zákona ich je 18 a na zvolenie je potrebných 10 hlasov. Rada má momentálne len 17 členov, pretože jedno miesto je neobsadené. Fridrich ani Chudárek v druhom a treťom kole voľby v stredu potrebný počet nezískali a voľba bude pokračovať na budúci týždeň v stredu na poludnie štvrtým kolom.



Rada Českej televízie (ČT) v utorok 6. mája k 7. máju odvolala z postu generálneho riaditeľa ČT Jana Součka. V tejto funkcii bol od októbra 2023. V tajnej voľbe za Součkovo odvolanie hlasovalo 15 zo 17 členov rady, dvaja boli proti.