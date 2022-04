Česko-austrálsky liek na rakovinu účinkuje aj proti cukrovke 2. typu

Praha 7. apríla (TASR) - Nová protirakovinová látka MitoTam účinkuje aj proti cukrovke 2. typu. Ukázali to laboratórne testy, ktoré vykonali vedci a lekári z Biotechnologického ústavu Akadémie vied Českej republiky (AV ČR) v spolupráci s Klinikou diabetológie Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Výsledky testov vo štvrtok uverejnil časopis Nature Communications. TASR o tom informovala Markéta Růžičková z tlačového oddelenia AV ČR.



Vedci vykonali laboratórne testy na myšiach, ktorým šesť mesiacov podávali vysokokalorickú stravu, a tak u nich umelo vyvolali cukrovku 2. typu. Následne myšiam podali látku MitoTam, ktorá im znížila hladinu glukózy v krvi a produkciu inzulínu, čo podľa Jiřího Neužila z výskumného centra BIOCEV naznačuje potlačenie inzulínovej rezistencie. "Priaznivo pôsobila aj na pečeň, ktorá počas cukrovky stráca svoju funkciu a postupne dochádza k jej cirhóze," dodal.



Látka MitoTam, ktorá nedávno prešla prvou fázou klinických skúšok, pôsobí na mitochondrie rakovinových buniek. Do testovania realizovaného Všeobecnou fakultnou nemocnicou v Prahe boli zaradení pacienti so solídnymi a metastatickými nádormi, pričom najväčší účinok mala látka pri karcinómoch obličiek – dokázala ich zmenšiť až 30-násobne.



Liek spoločne vyvíjali Biotechnologický ústav AV ČR a austrálska Griffithova univerzita.