Praha 31. mája (TASR) - Česko bude kandidovať na členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na dvojročné funkčné obdobie v rokoch 2032 a 2033. Chce tým prispieť k udržiavaniu medzinárodného poriadku. Po stretnutí s najvyššími ústavnými činiteľmi to v stredu oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Voľba sa uskutoční v roku 2031. Lipavský krok vopred konzultoval s prezidentom aj premiérom, ktorí to podľa jeho slov podporili.



"Žijeme v dobe, keď Rusko narúša svetový poriadok, útočí na podstatu európskej civilizácie a samozrejme aj my, Česko, stredoeurópska krajina, cítime zodpovednosť za obranu Charty OSN," vyhlásil šéf českej diplomacie.



Členstvom v Bezpečnostnej rade OSN by podľa slov Lipavského chcelo Česko prispievať k udržiavaniu medzinárodného poriadku a bezpečnosti a tiež k presadzovaniu ľudských práv. Minister pripomenul, že Československo stálo už pri zrode OSN. "Bol to Jan Masaryk, ktorý podpisoval Chartu OSN ako zakladajúci akt," zdôraznil.



ČR bola naposledy nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 1994 až 1995. Lipavský bol tiež prvým Čechom, ktorý vlani v BR OSN od tohto obdobia vystúpil.



BR OSN má 15 členov, z toho päť stálych, ktorými sú Británia, Čína, Francúzsko, Rusko a USA. Zvyšných nestálych členov volí Valné zhromaždenie OSN na dvojročné funkčné obdobie.