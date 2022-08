Česku pribudne druhý vrtuľník s krvou na palube

Praha 11. augusta (TASR) - Záchranárom v Moravskosliezskom kraji pribudne vrtuľník, ktorý bude voziť zásobu krvi na palube. Záchranári tak zranenému môžu poskytnúť transfúziu už pri prevoze, čím sa zvýši jeho šanca na prežitie. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe na základe informácií z článku na webe iDNES.cz.



"Je dokázané, že vďaka transfúzii na mieste, ktorá nezdržuje proces odovzdania pacienta do nemocnice, títo zranení potrebujú menšie množstvo krvi pri operáciách a rýchlejšie sa uzdravia," zhodnotila primárka Kliniky urgentnej medicíny v Hradci Králové Jana Berková.



"Vrtuľníku poskytujeme univerzálnu krv skupiny 0, Rh negatív, ktorá je vhodná pre všetkých pacientov," spresnila Zuzana Čermáková, primárka ostravského krvného centra. V špeciálnom chladiacom boxe ju môžu záchranári uchovávať najviac 30 hodín. V prípade, že ju nespotrebujú, vrátia ju späť do krvného centra na ďalšie využitie.



Dosiaľ jediný záchranársky vrtuľník v Česku so zásobou krvi na palube lietal v Královohradeckom kraji a okolí. Tam od roku 2018 začali ako prví v Česku voziť na palube vrtuľníka plazmu a červené krvinky. Od polovice roka 2020 podávajú ťažko zraneným plnú krv, čím im podľa námestníka krajských záchranárov Anatolija Truhlářa poskytujú najmodernejšiu dostupnú liečbu.



Použitie plnej krvi v teréne bolo podľa riaditeľa moravskosliezskej záchrannej služby Davida Holeša pred dvoma rokmi určené len pre vojenské zdravotníctvo. Štúdie, ktoré sa zaoberali prežitím ťažko zranených vojakov, ukázali, že ideálny čas na podanie transfúzie je 15 minút po úraze. V Európe sa priemerný čas odovzdania pacienta do nemocnice pohybuje okolo 60 minút, dodal Holeš.