Česko bude mať v Kosove veľvyslanca, Pavel je pripravený ho menovať

Praha 13. apríla (TASR) - Český prezident Petr Pavel je pripravený vymenovať veľvyslanca, ktorý bude pôsobiť na ambasáde ČR v Kosove. Česko tak bude mať veľvyslanca v Prištine vôbec prvýkrát, odkedy pred 15 rokmi uznalo nezávislosť Kosova krátko po jej jednostrannom vyhlásení. Na základe zistenia servera Seznam Zprávy o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Hoci má Česko v Prištine svoju ambasádu, ešte nikdy tam nepôsobil plnohodnotný veľvyslanec. Bránil tomu odpor prezidentov Václava Klausa aj Miloša Zemana, ktorí neboli s uznaním nezávislosti Kosova stotožnení.



Na otázku, či Pavel vymenuje veľvyslanca do Kosova, jeho tím odpovedal, že prezident je pripravený tento krok urobiť. Podľa informácií servera vláda v stredu rokovala už o konkrétnom diplomatovi, ktorý by mal vo funkcii pôsobiť.



Rezort zahraničných vecí však meno odmietol komentovať. Hovorca ministerstva Daniel Drake len uviedol, že s Kosovom chcú nastaviť vzťahy na úrovni veľvyslancov. "Je potrebné napraviť absurdnú situáciu, keď Česko uznáva nezávislosť Kosova, má v krajine ambasádu, ale nemá v nej veľvyslanca," povedal Drake.



Kosovo jednostranne vyhlásilo nezávislosť v roku 2008, Srbsko ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Väčšina členských štátov OSN jeho nezávislosť uznala, niektoré krajiny EÚ vrátane Slovenska, Španielska či Grécka k tomuto kroku nepristúpili.



Český exprezident Miloš Zeman udržiaval veľmi priateľské vzťahy so Srbskom. V roku 2019 na jednej z návštev Belehradu uviedol, že chce s českou vládou rokovať o tom, aby uznanie Kosova odvolala. K tomu však nakoniec nedošlo.