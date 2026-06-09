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Česko bude pokračovať v muničnej iniciatíve

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Český minister obrany Jaromír Zůna reční počas tlačovej konferencie s jeho nemeckým náprotivkom Borisom Pistoriusom v Berlíne v utorok 9. júna 2026. Foto: TASR/AP

Český minister Zůna v utorok v Berlíne tiež uviedol, že ČR sa chce naďalej podieľať na posilňovaní obrany východného krídla NATO.

Autor TASR
Praha/Berlín 9. júna (TASR) - Česko podľa ministra obrany ČR Jaromíra Zůnu plánuje pokračovať v muničnej iniciatíve, ktorá zabezpečuje nákup streliva pre Ukrajinu. Ako informovala stanica ČT24, povedal to v utorok v Berlíne po rokovaní s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. Ten uviedol, že Nemecko sa na iniciatíve bude podieľať ďalšími 300 miliónmi eur, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.

Suma, ktorú Nemecko do iniciatívy investuje, vystačí podľa Pistoriusa na nákup asi 50.000 kusov munície. Poradca českej vlády pre národnú bezpečnosť Hynek Kmoníček vo februári oznámil, že ČR má tento tok v rámci projektu zaistené financovanie na takmer 900.000 kusov munície a aktívne hľadá ďalších sponzorov a darcov. Český prezident potom koncom mája pre Financial Times uviedol, že prisľúbené financie už pokrývajú vyše jeden milión kusov munície.

Zároveň však podotkol, že počet prispievateľov do iniciatívy sa v porovnaní s vlaňajšími 18 krajinami znížil na deväť. Projekt podľa neho funguje, aj keď pokles prispievateľov prináša ťažkosti. ČR by aj napriek tomu podľa neho mohla Ukrajine aj v tomto roku dodať rovnaké množstvo munície ako vlani, čo bolo podľa Kmoníčka 1,96 milióna kusov.

Český minister Zůna v utorok v Berlíne tiež uviedol, že ČR sa chce naďalej podieľať na posilňovaní obrany východného krídla NATO. Server iRozhlas v rovnaký deň napísal, že rezort obrany plánuje na ďalšie dva roky o pätinu znížiť maximálny počet vojakov, ktoré by ČR dala k dispozícii na misie vo východnom krídle Aliancie. Podľa Zůnu to však nič nemení na záväzku podieľať sa na posilňovaní obrany v tejto oblasti. Pre vládu je to podľa jeho slov stále „absolútna priorita“ a české jednotky budú naďalej pôsobiť v Litve, Lotyšsku, Poľsku aj na Slovensku.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
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