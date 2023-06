Česko by malo od roku 2024 vynakladať na obranu 2 % HDP

Praha 7. júna (TASR) - Česko by malo od roku 2024 vynakladať na obranu najmenej dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP) ročne. Zákon s takýmto záväzkom podpísal prezident Petr Pavel. Na základe webu Pražského hradu informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Okrem výdavkov na obranu zákon stanovuje aj stabilné financovanie nákladných obranných projektov na modernizáciu armády. Do celkových výdavkov na obranu sa podľa zákona budú môcť zarátať aj výdavky iných ministerstiev. Musia však spĺňať kritériá Severoatlantickej aliancie.



Zákon bude účinný od júla a ovplyvní už rozpočet na budúci rok. Podľa údajov rezortu obrany by jeho príjmy mohli v budúcom roku vzrásť o 21,5 miliardy korún. Doteraz sa počítalo s výdavkami 130 miliárd korún.



Česko sa k výdavkom minimálne dvoch percent HDP na obranu ročne zaviazalo po vstupe do Severoatlantickej aliancie. Túto povinnosť však nemalo zakotvenú v zákone a takýto objem financií na obranu preto doteraz ani nevynakladalo. Ochota zlepšiť financovanie obrany sa zvýšila až po ruskej invázii na Ukrajinu.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)