Česko čaká vrcholná akcia predsedníctva v Rade EÚ

Praha 5. októbra (TASR) - Praha bude vo štvrtok a piatok hostiť dve stretnutia európskych lídrov. Vo štvrtok sa uskutoční prvý summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktoré v piatok nadviaže neformálny summit Európskej rady. Český premiér Petr Fiala poprosil ľudí o trpezlivosť vzhľadom na prijaté bezpečnostné opatrenia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Obyvatelia a návštevníci Prahy by mali počítať s menšími komplikáciami, najmä v ulici Európska a na Pražskom okruhu, kadiaľ budú jazdiť delegácie z letiska. Námestník pre riadenie Sekcie pre európske záležitosti Štěpán Černý ľuďom odporúča, aby v stredu večer a vo štvrtok dopoludnia obmedzili pohyb v týchto lokalitách.



"Ale Praha ako taká nebude nijak uzatvorená. Zatvárame, v úvodzovkách, len areál Pražského hradu. Aj bezprostredné okolie Hradčian by nemalo byť z policajného hľadiska žiadnym spôsobom obmedzené," spresnil Černý.



Pražské Letisko Václava Havla upozorňuje, aby si cestujúci pre vytváranie možných kolón naplánovali cestu na letisko a z neho s dostatočným predstihom. "Môžeme očakávať drobné meškania z dôvodu špecifických potrieb štátnych letov," napísalo letisko na Twitteri s tým, že väčšina týchto letov bude odbavená cez Terminál 4.



Z bezpečnostných dôvodov sa už v utorok uzatvoril areál Pražského hradu. Toto obmedzenie potrvá podľa organizátorov summitu až do soboty.



Podľa Martina Kaisera z českej policajnej ochrannej služby ide o udalosť mimoriadnych rozmerov. "Historicky pre nás nemá obdobu," povedal pre český Deník N. Porovnať by sa podľa neho dala len s pohrebom bývalého prezidenta Václava Havla, vtedy však väčšina štátnikov hneď odletela, teraz budú v Prahe prespávať.



V rámci bezpečnosti budú počas obidvoch dní nasadené stovky policajtov rôznych útvarov vrátane zásahových jednotiek a ostreľovačov na strechách budov v areáli letiska Václava Havla, kam predstavitelia štátov priletia.



Väčšina delegácií dorazí podľa Kaisera vládnymi špeciálmi, niektorí však prídu klasickými linkami alebo autami, čo je na zaistenie bezpečnosti komplikovanejšie, dodal Kaiser.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)