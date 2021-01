Česko čakajú celodenné mrazy a nový sneh, v nížinách môže byť -15 °C

Praha 11. januára (TASR) - Studené počasie v Českej republike bude pokračovať aj tento týždeň. Krajinu počas tzv. ľadových dní čaká ďalšie sneženie najmä v utorok a stredu, v utorok sa v nížinách môžu vyskytnúť aj zrážky vo forme dažďa so snehom, ojedinele i mrznúce zrážky, informoval v pondelok spravodajský server Novinky.cz.



V utorok a v stredu bude navyše silno fúkať, vietor bude v nárazoch dosahovať rýchlosť až 55 km/h a tvoriť sa tak miestami môžu i snehové jazyky. V noci na stredu však dorazí studený front, ktorý prinesie sneženie vo všetkých nadmorských výškach. Napadnúť by mal dva až osem centimetrov nového snehu, pozor by si mali dávať predovšetkým vodiči. Sneh môže opätovne namŕzať, pri mrznúcich zrážkach môže vzniknúť i poľadovica. Od štvrtka začne na územie Českej republiky prúdiť studený severný vzduch, očakávať možno celodenné mrazy.



Koncom týždňa sa podľa očakávania meteorológov budú snehové prehánky vyskytovať už len ojedinele, bude sa však naďalej ochladzovať. Na západe môžu teploty v noci klesnúť až na -12 °C.



Treskúce ľadové mrazy možno očakávať začiatkom víkendu. V sobotu majú ranné teploty klesnúť až na -16 stupňov. Snehové prehánky sa už budú vyskytovať len ojedinele.