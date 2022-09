Česko chce na Ukrajine ďalší zastupiteľský úrad

Praha 19. septembra (TASR) - Česko plánuje otvoriť ďalší zastupiteľský úrad na Ukrajine. Dôvodom je povojnová obnova a zákazky pre české firmy. Pre server Seznam Zprávy potvrdil tento zámer český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Česi by podľa predbežného plánu mali mať pri povojnovej rekonštrukcii Ukrajiny na starosti Dnepropetrovskú oblasť. Rezort zahraničných vecí chce preto zriadiť nový úrad vo východnej časti krajiny. Podľa spomínaného servera to má byť mesto Dnipro.



"V súvislosti s povojnovou rekonštrukciou Ukrajiny má ministerstvo zahraničných vecí záujem o rozšírenie diplomatickej prítomnosti v tejto krajine," potvrdil zámer rezortu Lipavský. Návrhy formy diplomatického zastúpenia sa podľa ministra v súčasnosti pripravujú.



"Česko si identifikovalo Dnepropetrovskú oblasť, ktorá je druhou najväčšou a najľudnatejšou z ukrajinských samosprávnych oblastí a má významný ekonomický potenciál a tradičné vzťahy s Českou republikou ako oblasť, v ktorej má zmysel sa aktívne angažovať," spresnil Lipavský. Záujem o účasť na povojnovej rekonštrukcii a danú oblasť má podľa neho aj český podnikateľský sektor.



České firmy by sa na Ukrajine mali zamerať najmä na energetiku, opravu škôl, dopravnú infraštruktúru, zdravotníctvo a likvidáciu ekologických škôd. O prvých kontraktoch sa podľa servera už rokuje.



Dnepropetrovká oblasť sa nachádza na východe Ukrajiny. Susedí s Doneckou oblasťou, o ktorú Ukrajina bojuje s Ruskom od roku 2014. Je to druhý najľudnatejší región Ukrajiny a tiež jej priemyselné centrum.



Česko má v súčasnosti veľvyslanectvo v Kyjeve a generálny konzulát na západe krajiny v Ľvove. Generálny konzulát v Donecku zatvorili v roku 2014.