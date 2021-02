Česko chce opäť predĺžiť núdzový stav, návrh nepodporí KSČM

Praha 8. februára (TASR) - Česká vláda v pondelok rozhodla, že požiada Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19 o ďalších 30 dní - teda do 16. marca. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz s odvolaním sa na vyjadrenie českého ministra vnútra Jana Hamáčka.



Návrh musí následne posúdiť Poslanecká snemovňa, v ktorej však vláda nemá dostatočnú podporu. V minulosti za predĺženie núdzového stavu hlasovali poslanci Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM), tentoraz ho však nepodporia. Vláda totiž KSČM sľúbila, že do februára otvorí viac škôl, čo nakoniec neurobila, pripomína iDNES.cz.



Hamáček v tejto súvislosti uviedol, že zatiaľ od nikoho nepočul, ako zamedziť šíreniu koronavírusu bez predĺženia núdzového stavu. "Nepredĺženie núdzového stavu by bola katastrofa," povedal Hamáček. Bez predĺženia sa tento stav skončí 14. februára.



V Česku za nedeľu zaznamenali 2415 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a najmenej 53 súvisiacich úmrtí, vyplýva z informácií zverejnených v pondelok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Od začiatku pandémie v ČR potvrdili 1.037.405 infikovaných a 17.333 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. Česko v súčasnosti eviduje 97.849 aktívnych prípadov nákazy. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 922.223 osôb.