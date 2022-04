Česko chce počas predsedníctva EÚ presadiť odstrihnutie od ruskej ropy

Praha 12. apríla (TASR) - Česká republika sa bude počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie snažiť o zastavenie dovozu ropy z Ruska a o minimalizáciu vzťahov. Po utorkovom rokovaní ministrov zahraničných vecí formátu Central 5 (ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rakúsko) to povedal šéf českej diplomacie Jan Lipavský. Informácie priniesol portál Novinky.cz.



"Počas nášho predsedníctva by som chcel zastaviť dovoz ropy z Ruska," uviedol Lipavský a vysvetlil, že je potrebné minimalizovať styky s Ruskom.



Ukrajinu treba podľa neho povzbudiť k členstvu v EÚ, a preto Česko mieni počas svojho predsedníctva usporiadať darcovskú konferenciu.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó konštatoval, že jeho krajina sa nemieni vo vojne na Ukrajine angažovať, aj keď obhajuje zvrchovanosť tohto štátu.



Szijjártó pripomenul, že Maďarsko síce podporilo všetkých päť balíkov sankcií proti Rusku, ale z dôvodu energetickej bezpečnosti vraj Maďari nemôžu súhlasiť so sankciami týkajúcimi sa ropy či zemného plynu. "Chceme zaručiť bezpečné dodávky energie do Maďarska," doplnil.



Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok pripomenul, že SR bude potrebovať čas, aby sa mohla odstrihnúť od závislosti od ruského plynu a ropy. Na rozdiel od Maďarska plánujú Slováci naďalej podporovať Ukrajinu aj vojenským materiálom, píšu Novinky.cz.



Slovinský premiér Anže Logar vyjadril nádej, že EÚ sa v prípade potreby zhodne na ďalšom balíku sankcií. Podľa neho nemožno opakovať chyby, ktorých sa Únia dopustila po anektovaní ukrajinského Krymského polostrova Ruskom v roku 2014.



Za Rakúsko vystúpil na tlačovej konferencii minister Alexander Schallenberg, ktorý pripomenul pondelkové rokovanie rakúskeho kancelára Karla Nehammera s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Spomenul aj to, aká dôležitá je solidarita a koordinácia utečeneckej vlny. Podľa vlastných slov tiež počíta s ďalšími sankciami, hoci podľa neho treba prijímať také sankcie, ktoré citeľnejšie zasiahnu Rusko než jeho krajinu.



Ministri zahraničných vecí skupiny Central 5 (C5) sa v utorok stretli na zámku Štiřín pri Prahe.