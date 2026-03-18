Streda 18. marec 2026
Česko sprísni vízové pravidlá pre ruských vojakov

Na snímke český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Ruskí vojaci by mohli narušiť bezpečnosť jednotlivých krajín aj schengenu ako celku, varujú štáty, ktoré stoja za iniciatívou.

Praha 18. marca (TASR) - Česko sa pripojilo k iniciatíve niekoľkých krajín Európskej únie, ktoré chcú sprísniť pravidlá vydávania víz súčasným aj bývalým ruským vojakom pre vstup do schengenského priestoru. Na rokovaní výboru pre európske záležitosti v Poslaneckej snemovni českého parlamentu to v stredu podľa stanice ČT24 povedal premiér ČR Andrej Babiš, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ruskí vojaci by mohli narušiť bezpečnosť jednotlivých krajín aj schengenu ako celku, varujú štáty, ktoré stoja za iniciatívou. Lídri krajín EÚ by sa tým mali zaoberať na rokovaní Európskej rady vo štvrtok.

S výzvou prišli premiéri Nemecka, Estónska, Lotyšska, Fínska, Švédska a Poľska a tiež prezidenti Litvy a Rumunska. Ruskí vojaci podľa nich predstavujú vážne bezpečnostné riziko v podobe násilnej trestnej činnosti, organizovaných zločineckých sietí či extrémistických hnutí.

Opoziční politici minulý týždeň vyzvali premiéra Babiša, aby sa ČR k tejto výzve pripojila. Rozhodnutie vlády preto teraz privítali.
