Česko chce švédske gripeny používať ešte desať rokov

Praha 3. júna (TASR) - Česko by malo stíhačky JAS-39 Gripen, ktoré armáde slúžia od roku 2004, využívať ešte desať rokov. Pôvodná zmluva na prenájom skončí v roku 2027, jej predĺženie pomôže podľa ministerstva obrany preklenúť obdobie, keď sa budú do českej armády postupne zavádzať bojové lietadlá piatej generácie F-35. V utorok to uviedol rezort obrany, ktorý so švédskou ponukou súhlasil. Rozhodne o nej vláda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Ministerstvo podotklo, že vďaka intenzívnemu vyjednávaniu sa mu podarilo dosiahnuť o 25 percent výhodnejšiu ponuku, než bola vlani. K úspore dôjde aj vďaka zníženiu počtu prenajímaných stíhačiek zo 14 na 12, za ktoré by ČR mala vrátane servisu a výcviku pilotov zaplatiť 6,012 miliardy švédskych korún (približne 550 miliárd eur). Podľa českej armády je tento počet stíhačiek dostatočný.



„Aj s nižším počtom strojov bude ochrana vzdušného priestoru ČR zaistená. Zároveň zaistíme bezproblémový výcvik pilotov a ich prechod na novú platformu F-35,“ uviedol veliteľ Vzdušných síl Armády ČR Petr Čepelka. Na zníženie počtu lietadiel Česká republika upozornila aj NATO. Podľa českého ministerstva obrany bude táto skutočnosť zohľadnená v plánovaní ochrany spoločného vzdušného priestoru.



Gripeny však bude potrebné modernizovať. Rezort obrany za to podľa dohodnutej zmluvy zaplatí 1,454 miliardy švédskych korún (približne 133 miliárd eur).











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)