Česko chce za mesiac úplné otvorenie hraníc s Rakúšanmi a Slovákmi

Praha 19. mája (TASR) - Česká republika a Rakúsko majú rovnaký záujem na cestovaní bez obmedzenia, uviedol v utorok český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Ministerstvo zahraničia bude rokovať aj so Slovenskom a Maďarskom, informuje spravodajský server tn.nova.cz.



"S Rakúskom sme si potvrdili záujem, aby sme do polovice júna otvorili naše hranice nielen z ekonomických dôvodov, ale aj pre turistov. Malo by sa smerovať k tomu, že sa budeme vracať k normálu, teda že do susedného Rakúska pôjde cestovať bez testov," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii Petříček.



Podobný model ponúkol aj Slovensku. "Veríme, že v polovici júna by mohol vzniknúť taký Minischengen, teda cestovanie bez kontrol, testov i karantény," doplnil Petříček.



Ministerstvo zahraničia chce rokovať aj s Maďarskom. "V druhej polovici budúceho týždňa finálne potvrdíme presný dátum, kedy dôjde k otvoreniu hranice," vyhlásil Petříček.



Rokovania sú naplánované i s ostatnými susednými štátmi, dodal server tn.nova.cz.