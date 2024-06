Analýza: Cudzinci v Prahe pribúdajú, do roku 2050 ich môže byť milión

Praha 5. júna (TASR) - Počet cudzincov v hlavnom meste ČR dlhodobo rastie a do roku 2050 by mohol dosiahnuť takmer milión. Vyplýva to z analýzy Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy (IPR). Hoci postoj českej verejnosti k príchodu ďalších cudzincov je podľa prieskumov skôr zdržanlivý, vedenie metropoly avizovalo, že mesto je na nárast dobre pripravené. Magistrát dodal, že pre Prahu sú kľúčovou pracovnou silou, informuje spravodajkyňa TASR.



Medzi rokmi 2001 až 2022 sa počet cudzincov v českom hlavnom meste zvýšil zo 61.000 na 345.000 a podľa IPR sa dá predpokladať, že tento trend bude pokračovať aj v budúcnosti. Tempo sa síce podľa inštitútu bude spomaľovať, očakáva však, že do roku 2050 ich v Prahe bude 598.000 až 920.000.



Percento cudzincov v hlavnom meste výrazne prevyšuje republikový priemer, ich aktuálny počet predstavuje 40 percent všetkých cudzincov žijúcich v Česku. "Najviac zastúpení sú medzi nimi ľudia z Ukrajiny, Slovenska a Ruska, významnú časť tvoria aj ľudia prichádzajúci z Vietnamu. Narastá aj počet ľudí, ktorí do Prahy mieria z Rumunska, Bulharska alebo dokonca z Indie a Filipín," uviedol IPR.



Podľa magistrátu majú cudzinci za ostatných 20 rokov kľúčový vplyv na populačný vývoj metropoly. "Bez nich by počet obyvateľov Prahy stagnoval či dokonca mierne klesal," podotklo vedenie mesta s tým, že prichádzajú najmä ľudia v produktívnom veku a sú tak kľúčovou pracovnou silou, bez ktorej by na pracovnom trhu chýbali zamestnanci.



Porovnateľný nárast nastáva podľa IPR aj v iných európskych mestách. Cudzinci tam využívajú pracovné príležitosti, o ktoré domáci obyvatelia nemajú záujem. Odvetvia ako stavebníctvo, upratovacie služby či pohostinstvo sú na zahraničných pracovníkoch prakticky závislé, dodal IPR. Uplatňujú sa však aj v manažérskych a IT profesiách.



"Napriek zjavným ekonomickým prínosom zo sociologických prieskumov vyplýva, že postoj českej verejnosti je však voči príchodu ďalších cudzincov zdržanlivý," uviedlo mesto. Tieto názory sa v dlhodobom horizonte príliš nemenia a sú porovnateľné s otázkou prijímania utečencov. "Praha je však na očakávaný nárast cudzincov dobre pripravená," zdôraznil magistrát.