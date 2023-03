Česko dá neziskovým organizáciám na pomoc Ukrajine 100 miliónov korún

Praha 24. marca (TASR) - Česko podporí ďalšie projekty mimovládnych organizácií na pomoc Ukrajine čiastkou 100 miliónov českých korún (približne 4,2 milióna eur). Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu poskytlo ministerstvo zahraničných vecí (MZV) ČR zo svojich zdrojov pomoc v hodnote 420 miliónov korún (takmer 18 miliónov eur). V piatok to na stretnutí so zástupcami českých neziskových organizácií uviedol minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Šéf českej diplomacie ocenil prácu organizácií a vyzdvihol, že niektoré na Ukrajine pomáhajú už od anexie Krymu v roku 2014. "Veľmi oceňujem rýchlosť, flexibilitu a komplexnosť zapojenia sa, vrátane veľkého úspechu verejných zbierok," povedal Lipavský.



Pripomenul, že rezort diplomacie v tomto roku plánuje podporiť ďalšie projekty. "Z Programu Ukrajina bude na dotácie českým mimovládnym organizáciám a vysokým školám alokovaných viac než 100 miliónov korún z celkových 280 miliónov, ktoré má MZV k dispozícii, teda približne 40 percent," uviedol minister. Najpodstatnejšou časťou sú podľa neho humanitárne dotácie vo výške 90 miliónov korún.



"Na spoluprácu českých a ukrajinských vysokých škôl sme vyčlenili ďalších šesť miliónov korún... a viac než desať miliónov korún poskytneme na navýšenie aktuálnych projektov transformačnej spolupráce," spresnil minister.



Vládny splnomocnenec pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný vyzdvihol, že české organizácie sú na mieste neustále prítomné. "Ukrajina si je českej pomoci vedomá a práve prepojenie aktivít mimovládneho sektora so strategickými záujmami štátu je pre nás veľmi dôležité," dodal Kopečný.



Česi prispievajú okrem iných aj na verejné zbierky iniciatívy Darček pre Putina. V rámci nich sa už zložili napríklad na tank T-72 Avenger alebo na systém protivzdušnej obrany. Aktuálne sa zbierajú na mobilný raketomet RM-70 a 365 rakiet v hodnote 50 miliónov korún. Vybralo sa už viac než 32 miliónov korún. Spoluautor projektu Martin Ondráček vo štvrtok potvrdil, že stroj na bojisko pošlú o niekoľko týždňov.