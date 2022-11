Česko darovalo Ukrajine zdravotnícky materiál za 85 miliónov korún

Praha 28. novembra (TASR) - Česko darovalo Ukrajine od začiatku konfliktu zdravotnícky materiál za 85 miliónov korún (3,5 milióna eur). Na pomoc poslalo lôžka, držiaky na infúzie, kolieskové kreslá, matrace, vankúše i obväzový materiál.



Ako zistila rozhlasová stanica Český rozhlas Radiožurnál, 950 paliet odvezených zásob sa však nedoplnilo.



Na Ukrajinu zamierili zo skladov Správy štátnych hmotných rezerv (SSHR) aj striekačky a ihly, ktoré Česko v roku 2021 nakúpilo za takmer päť miliónov korún (205.000 eur) z Číny z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a nevyužilo.



"Tam sme posielali všetky naše zásoby, čo sme mali – ktoré zostali aj z covidu –, to znamená, že sme tam museli poslať aj tieto integrované ihly a striekačky," uviedol riaditeľ SSHR Pavel Švagr, ktorého v pondelok citoval Radiožurnál.



Odvezené zásoby zo štátnych rezerv však SSHR nedoplnila. Muselo by ju o to požiadať ministerstvo zdravotníctva ČR, a to sa podľa Švagra nestalo.



Daný rezort to prostredníctvom svojho hovorcu Ondřeja Jakoba odmietol komentovať: "Ide o informácie z krízového plánu ministerstva zdravotníctva, teda o zvláštne skutočnosti, a preto ich ministerstvo zdravotníctva nemôže poskytovať."



Česko okrem toho Ukrajine darovalo aj vyše 90.000 balení liekov za desiatky miliónov korún.