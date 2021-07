ČR daruje takmer 2,4 milióna dávok vakcíny krajinám Balkánu i Afriky

Praha 27. júla (TASR) - Česká vláda rozhodla, že poskytne do konca tohto roka darom najmenej 2,39 milióna vakcín proti ochoreniu COVID-19. Poputujú do balkánskych krajín, Afriky a Ázie, oznámil v pondelok po rokovaní vlády minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.



Podľa Vojtěcha je dar súčasťou predošlej dohody lídrov členských štátov Európskej únie, podľa ktorej EÚ daruje tretím krajinám spoločne 100 miliónov dávok vakcíny. Zdôraznil tiež, že na jeseň bude pre Česko vakcín dostatok. Spomenul aj to, že názory na to, kedy bude potrebné preočkovanie a pre koho, sa zatiaľ vyvíjajú.



Vojtěch zároveň potvrdil skoršie vyjadrenie českého premiéra Andreja Babiša, že Slovensko si odoberie namiesto Česka z českej kvóty jeden milión dávok od konzorcia Pfizer/BioNTech a zaplatí za ne. Od tohto dodávateľa má Česká republika podľa Vojtěcha objednaných asi 14 miliónov dávok, množstvo sa teda zníži na 13 miliónov.



ČR má teraz objednaných 23,9 milióna dávok za 8,5 miliardy korún, podľa Vojtěcha však nebude schopná všetky vakcíny spotrebovať.



"Boli sme kritizovaní, že máme objednané málo, čo nebola pravda. Máme objednané viac, než je česká populácia, ale tak to majú aj iné krajiny, to nie je anomália v rámci ČR," povedal Vojtěch pre ČT24.