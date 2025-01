Česko dokončí diaľnicu D1 a otvorí 74 km nových úsekov diaľnic

Praha 7. januára (TASR) - Česko tento rok dokončí najstaršiu a najdlhšiu diaľnicu D1, ktorá vedie z Prahy cez Brno a Ostravu až do Poľska. Chýbajúci desaťkilometrový úsek plánuje Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) sprevádzkovať v decembri. V utorok to uviedol generálny riaditeľ ŘSD Radek Mátl spolu s ministrom dopravy Martinom Kupkom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Posledných 10 kilometrov diaľnice D1 by malo byť dokončených v decembri tohto roka a bude to ten najvýznamnejší diaľničný ťah. Diaľnica D1 bola prvou diaľnicou, ktorá sa v ČR začala stavať a v tomto roku bude v celej svojej dĺžke dokončená a sprevádzkovaná," podotkol Mátl s tým, že chýbajúci úsek pri Přerove dokončia skôr, než bolo pôvodne v pláne.



Minister Kupka zdôraznil, že ŘSD bude tento rok hospodáriť s rekordným rozpočtom presahujúcim 80 miliárd korún (viac ako tri miliardy eur). Podľa jeho slov to znamená, že sa podarí urobiť významný krok pri plnení vízie dokončiť základnú diaľničnú sieť v Česku.



"Po vlaňajšom zlatom diaľničnom roku a 110 kilometroch novo otvorených úsekov tento rok pripravujeme uviesť do prevádzky ďalších 74 kilometrov nových diaľnic. Diaľnice nielen otvárame, ale výstavbu ďalších začíname. Tento rok začneme s ďalšími 64 kilometrami nových diaľnic a 45 kilometrami ciest prvej triedy," spresnil Kupka.



Podľa Mátla by základná diaľničná sieť v Česku mala byť dokončená v roku 2033. Spresnil, že aktuálne sa pripravuje približne 350 chýbajúcich kilometrov. Rozostavaných je 178 kilometrov diaľnic a 62 kilometrov ciest prvej triedy.



Okrem chýbajúceho úseku D1 pri Přerove by už na jar malo byť dokončené rozšírenie D1 zo štyroch pruhov na šesť na obchvate Brna. Za významný pokrok minister označil aj výstavbu ďalšej časti Pražského okruhu či diaľnice D35, ktorá by podľa neho mala uľaviť preplnenej D1.



Kupka dodal, že významný rozvoj cestnej infraštruktúry je dôležitý pre ďalší ekonomický rozvoj ČR a aj preto, aby sa občanom v ČR žilo lepšie.