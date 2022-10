Česko dostane do konca roka prvý nemecký tank za pomoc Ukrajine

Praha 11. októbra (TASR) - Česko dostane prvý zo 14 prisľúbených tankov Leopard od nemeckej firmy Rheinmetall do konca roka 2022. Zástupcovia českého ministerstva obrany podpísali potrebné dokumenty, ktoré sa vzťahujú aj na výcvik českých vojakov. TASR o tom v utorok informoval rezort obrany.



Štrnásť tankov Leopard 2A4 a jedno vyslobodzovacie vozidlo Bpz3 Büffel získala Česká republika od Nemecka ako dar za vojenskú podporu Ukrajiny. "Zaobstaranie tankov Leopard 2A4 pomôže Armáde ČR získať skúsenosti s prevádzkou tejto techniky a tým vytvoriť podmienky na prechod na nový typ tanku zodpovedajúceho štandardom NATO," uviedol plukovník Petr Milčický, riaditeľ sekcie rozvoja síl Ministerstva obrany.



Staršie tanky pochádzajú z výzbroje ozbrojených síl Švajčiarska a Nemecka. Po vyradení ich odkúpila spoločnosť Rheinmetall. "Tanky boli vyberané tak, aby boli v čo najlepšom technickom stave. Následne všetky stroje prejdú výrobným závodom a budú uvedené do technického stavu tak, aby boli schopné operačného nasadenia," vysvetlil Milčický.



Budúci týždeň začne prvý výcvik českých vojakov vo výcvikovom stredisku nemeckej armády v meste Münster; pôjde o kurz vodičov. "Súčasťou bude výcvik v obsluhe tanku s dôrazom na streleckú časť a bojové použitie tanku Leopard 2A4," povedal Ján Kerdík so sekcie rozvoja síl s tým, že táto časť výcviku sa uskutoční až po dodaní dostatočného počtu vozidiel.



Na dare 15 armádnych vozidiel sa česká ministerka obrany Jana Černochová dohodla s nemeckou ministerkou Christine Lambrechtovou v máji tohto roka. Súčasťou dodávky sú náhradné diely, munícia a trojročná servisná podpora. Hodnota daru predstavuje 3,8 miliardy českých korún (viac ako 150 miliónov eur). Na podobnej výmene za vojenskú pomoc Ukrajine sa Nemecko dohodlo s viacerými štátmi vrátane Slovenska či Slovinska.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)